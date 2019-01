EU kan Britten meer tijd geven (al ziet ze geen logica meer in hun strategie)

Veel invloed op het Britse parlement zal de brief niet hebben, beseffen EU-ambtenaren. Zij zijn dan ook al weer wekenlang bezig met de volgende stappen. De eerste is: wachten. May moet immers als het Brexitakkoord dinsdagavond wordt weggestemd van haar eigen parlement binnen drie dagen met een alternatief (plan B) komen. Daar wil Brussel zich niet mee bemoeien, de EU heeft het opgegeven logica in de Britse Brexitstrategie te ontwaren.

Als May om extra tijd vraagt – stap twee: ‘tijd kopen’ om een oplossing te verzinnen – moeten de andere 27 EU-landen daar unaniem mee instemmen. Een paar maanden uitstel van de Brexit is mogelijk, al stuit het op praktische problemen met de Europese verkiezingen eind mei. Niemand wil dat het Verenigd Koninkrijk daar alsnog aan meedoet, juristen onderzoeken hoe dit probleem opgelost kan worden.

De EU27 zijn alleen bereid tot uitstel als Londen garandeert dat er daarna ook echt een besluit komt over het vertrek uit de EU. Extra tijd dus in ruil voor een in marmer gebeiteld exitplan. Over het terugdraaien van de Brexit (stap drie), zijn de meeste betrokkenen in Brussel vrij kort: leuk als toekomstbespiegeling over de EU in 2050.

Het enige andere scenario waarover (louter binnenskamers) wordt gefilosofeerd, is dat Ierland bereid zou zijn tot vergaande concessies inzake Noord-Ierland (dat met Groot-Brittannië uit de EU stapt) waardoor een soepeler grensregeling – voor Londen de steen des aanstoots in het Brexitakkoord – mogelijk is. Maar vooralsnog geeft Dublin geen enkele aanwijzing op deze manier grote broer Londen te hulp te schieten.