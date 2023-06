EU is het eens over elfde sanctiepakket tegen Rusland: ‘een nieuwe klap voor Poetins oorlogsmachine’

De Druzhba-pijpleiding tussen Hongarije en Rusland bij de Donau. Beeld Attila Kisbenedek / AFP

‘Dit deelt een nieuwe klap uit aan Poetins oorlogsmachine’, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag over het elfde sanctiepakket tegen Rusland. De lidstaten bereikten daarover een principeakkoord na weken van zeer moeizame discussies. Vooral Griekenland en Hongarije lagen lange tijd dwars.

Het elfde sanctiepakket sinds Rusland in februari vorig jaar buurland Oekraïne binnenviel, moet vooral de gaten in de eerste tien pakketten dichten. Steeds duidelijker werd dat Europese goederen waarvan de export naar Rusland verboden is, via een tussenstop in derde landen toch hun weg naar Moskou vinden. Het gaat niet alleen om militaire goederen, maar ook huishoudelijke apparatuur, zoals ijskasten, gameconsoles en speelgoeddrones. Daarin zitten chips en andere onderdelen die de Oekraïners terugvinden in Russische wapens.

Uit handelsdata van de EU blijkt dat landen als Kazachstan, Azerbeidzjan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten plotsklaps veel meer op het oog onschuldige goederen uit de EU importeren. Tot nog toe kon de EU deze landen alleen maar waarschuwen deze import niet naar Rusland door te voeren. Met het nieuwe sanctiepakket kunnen deze doorvoerlanden nu ook worden getroffen door een EU-exportverbod.

Moskou-vrienden

De lidstaten maken ook de illegale export van Russische olie moeilijker. Russische tankers waren al niet welkom in de EU, maar dat geldt nu ook voor tankers waarvan het vermoeden bestaat dat ze olie vervoeren die uit Rusland afkomstig is.

Verder zet de EU nog eens 71 Russen op de zwarte lijst, allen verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van Oekraïense kinderen naar Rusland. Deze Russen kunnen Europa niet meer in en eventuele financiële tegoeden worden bevroren. De zwarte lijst telt daarmee ruim 1.500 Russen, inclusief de Russische president Poetin. Ook komen nog eens 33 bedrijven op die lijst, boven op de 207 die daar al stonden. Verder stopt de EU de uitzendrechten in Europa van nog eens vijf Russische staatsmedia. Zij worden ervan beticht leugens te verspreiden.

Griekenland en Hongarije hielden lange tijd een akkoord over het nieuwe sanctiepakket tegen, omdat bedrijven uit deze twee landen door Kyiv worden aangemerkt als sponsors van Poetins oorlog. Athene gaf zijn verzet op, nadat Kyiv besloot vijf Griekse rederijen niet langer als Moskou-vrienden aan te merken. De Hongaarse EU-ambassadeur stond daardoor alleen. Hoewel beschikkend over een veto liet Boedapest woensdag weten het elfde sanctiepakket niet langer te blokkeren, ook al beschouwt Kyiv de Hongaarse bank OTP nog steeds als vijandig.