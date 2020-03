EU heeft 1.200 miljard klaar staan voor gevolgen coronacrisis

Tijdens een video persconferentie spreekt de Italiaanse minister van Economie en Financiën een klein publiek toe. Beeld EPA

‘We zullen alles doen wat nodig is, en meer’, zei Eurogroepvoorzitter Centeno maandagavond na afloop van video-overleg met de ministers van Financiën van de eurozone. Volgens Centeno is er sprake van een ‘noodtoestand’ die ongekende financiële en economische actie vereist. ‘We zullen dit overwinnen omdat we samen optrekken’, zei de Duitse minister Scholz.

De ministers willen voorkomen dat op zich gezonde bedrijven failliet gaan nu honderden miljoenen burgers vrijwel niet meer kunnen reizen, uitgaan en hun werktijd moeten inkorten. De bewindslieden stemden daarom unaniem in met het inzetten van ongebruikt geld uit het EU-budget (37 miljard euro, met een optie op nog eens 28 miljard) om de coronacrisis het hoofd te bieden. Normaliter moet niet gebruikte geld terug naar de lidstaten.

Verschillende landen hebben zelf al nationale hulppakketten aangekondigd, vooral gericht op de zorgsector en het midden- en kleinbedrijf. Alles bij elkaar tellen de Brusselse en nationale plannen op tot 120 miljard euro. Daarnaast zijn er aangekondigde staatsgaranties en verlaagde en uitgestelde belastingenbetalingen, die steun bedraagt 1200 miljard euro. Centeno en Europees Commissaris Gentiloni (Economie) stelden dat dit pas het begin is. Als er meer steun nodig is, komt die er.

Diepe zakken

Minister Hoekstra van Financiën benadrukte dat Nederland in de recente economisch goede jaren flinke financiële buffers heeft aangelegd. ‘We hebben diepe, goed gevulde zakken en zijn bereid die leeg te maken’, aldus Hoekstra.

De ministers gingen akkoord met het maximaal versoepelen van de Europese begrotingsregels, alsook de criteria voor het verlenen van staatssteun. ‘Het Stabiliteitspact zal niet in de weg staan bij steunverlening’, zei Centeno. De Europese Investeringsbank zet extra kapitaal in om 20 miljard euro aan leningen lost te maken voor bedrijven die door de coronapandemie in problemen raken.

Lang spraken de ministers over het inzetten van het Europees noodfonds (ESM). Dat werd tijdens de eurocrisis opgericht en behoedde met grote leningen Griekenland, Ierland, Portugal en Cyprus voor een faillissement. De bewindslieden toonden zich echter beducht om het ESM nu al naar voren te duwen, uit vrees dat de financiële markten dit als een verontrustende boodschap zien. Afgesproken is daarom dat nader onderzocht wordt op welke manier het noodfonds een rol kan spelen. Het fonds heeft nog 410 miljard euro in kas om uit te lenen.