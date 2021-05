EU: gevaccineerde toeristen van ‘buiten’ eind van de week weer welkom

Nu de vaccinatiegraad snel stijgt, wil de EU vakantiegangers van ‘buiten’ weer welkom heten. Beeld REUTERS

Dat verbod op niet-essentiële reizen (vakanties) werd vorig jaar ingesteld om verspreiding van het coronavirus in te perken. Nu de vaccinatiegraad snel stijgt, acht de EU de tijd rijp om weer ruimte te maken voor vakanties. Ook toeristen uit landen waar het coronavirus weinig meer voorkomt zijn welkom. De lijst met ‘veilige landen’ – nu zeven, waaronder Australië en Israël – wordt daartoe uitgebreid. Welke landen er precies bij komen, wordt komende dagen bekend gemaakt.

De lidstaten krijgen een ‘noodrem’ voor het geval de coronabesmettingen snel oplopen of een nieuwe virusvariant opduikt waartegen de huidige vaccins niet werken. In die situaties kan het reizen weer aan banden worden gelegd en staat het lidstaten vrij aanvullende maatregelen als quarantaine op te leggen.

Coronapaspoort

Donderdag proberen de EU-landen het Europees Parlement het eens te worden over het coronapaspoort voor Europeanen, een speciaal certificaat voor EU-burgers (en ingezetenen) dat reizen binnen Europa deze zomer makkelijker moet maken. De politieke en economische druk om een akkoord te bereiken is hoog, maar vooralsnog weigeren de lidstaten aan de eisen van het parlement tegemoet te komen.

Hoewel de Eu dus bereid is de deuren te openen voor de Britten, heeft premier Boris Johnson zijn landgenoten dringend verzocht niet naar het Europese vasteland af te reizen, op Portugal en Gibraltar na. Binnen de Britse regering heerst onenigheid over dit negatieve uitreisadvies. Sommige ministers hebben gezegd dat het Britten vrij staat te reizen naar de Europese landen die op de zogeheten ‘oranje lijst’ staan, waaronder Nederland. Andere ministers vinden dat het uitreisverbod juist moet worden aangescherpt.

Britse media melden dat sommige Europese lidstaten zich zorgen maken over de Britse opkomst van de virusvariant die in India is ontdekt. Deze heeft zich weten te verspreiden omdat Johnson lange tijd geweigerd heeft om India op de ‘rode lijst’ te zetten. Hij wilde immers zelf eind april naar India reizen om met premier Modi te spreken over een handelsdeal.