EU geeft Afrika geen vaccinpatenten, maar wel ‘nieuw elan’

Europese en Afrikaanse leiders op de EU-Afrikatop in Brussel, onder wie Ursula von der Leyen (Europese Commissie), president Abdel Fattah al-Sisi (Egypte), Cyril Ramaphosa (Zuid-Afrika), Macky Sall (Senegal), Charles Michel (Raad van Europa), en Emmanuel Macron (Frankrijk), Uhuru Kenyatta (Kenia), Kais Saied (Tunesië), en Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO). Beeld EPA

De EU-Afrikatop leverde de afgelopen twee dagen niet de doorbraak op waarop met name Zuid-Afrika al ruim een jaar aandringt. Alle tekstvoorstellen van Afrikaanse zijde waarin het woord ‘dwanglicentie’ (verplicht delen van het vaccinpatent) voorkwam, werden door de EU-landen uit de slotverklaring geschrapt. Volgens betrokken EU-ambtenaren verscholen nogal wat EU-landen zich daarbij achter de brede rug van Berlijn.

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie erkende na afloop van de topontmoeting tussen de 27 Europese en ruim 40 Afrikaanse regeringsleiders, dat de kloof over vaccinpatenten niet is overbrugd. Ze verwacht niettemin binnen enkele maanden alsnog een compromis te vinden, al maakte ze niet duidelijk hoe.

Levensreddende vaccins

Afrika en India dringen sinds de coronavaccins van BionTech/Pfizer en Moderna in productie kwamen (begin 2021) erop aan het patent vrij te geven zodat ze ook zelf de levensreddende vaccins kunnen produceren. Circa 11 procent van de inwoners van Afrika is volledig gevaccineerd, in de EU ligt dit ruim boven de 70 procent.

De EU wil echter niets weten van dwanglicenties. Volgens de EU-landen helpt een afgedwongen patent de Afrikaanse landen niet omdat met alleen ‘het recept’ nog geen vaccinproductie is verzekerd. Dat vergt ook fabrieken om de vaccins te produceren, de technologische kennis daarvoor, de aanvoer van grondstoffen, flesjes en de opslag.

De EU helpt wel de Wereldgezondheidsorganisatie om in zes Afrikaanse landen een eigen versie van het Moderna-vaccin te produceren. Op den duur moeten daar ook vaccins tegen andere ziekten, als malaria, worden gemaakt.

De EU zegde vrijdag toe tegen de zomer tenminste nog eens 300 miljoen vaccindoses aan Afrika te verstrekken, bovenop de reeds geleverde 150 miljoen doses. Afrikaanse landen worden ook geholpen (met geld en personeel) om de prikken daadwerkelijk te zetten.

‘Nieuw elan’

Afrikaanse en Europese leiders spraken over ‘nieuw elan’ bij de samenwerking tussen de twee continenten. De EU beloofde een investeringspakket van 150 miljard euro voor de komende zeven jaar. Het gaat om een optelsom van geld uit het EU-budget, van de lidstaten, de Europese Investeringsbank en private investeerders. Nieuw (extra) geld is er vooralsnog niet, wel worden de bestaande geldstromen beter gebundeld en doelgerichter ingezet: vooral voor de groene en digitale omwenteling in Afrika.

Van een soortgelijk investeringsplan (44 miljard euro) dat op de vorige EU-Afrikatop in 2017 werd gepresenteerd, is moeilijk te achterhalen wat het precies heeft opgeleverd. Volgens betrokken EU-ambtenaren heel wat maar het is door de versnipperde besteding moeilijk te meten. Von der Leyen kondigde strikt toezicht aan op de uitvoering van het nieuwe plan.