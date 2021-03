EU en VS schorten importheffingen op: ‘belangrijke stap voorwaarts’

De strafheffingen op vliegtuigen van Boeing en Airbus zijn na een telefoontje van Biden en Von der Leyen van de baan. Beeld REUTERS

De opschorting van de sancties geldt voor vier maanden. Het gaat om strafheffingen over en weer rond de subsidiëring van Boeing (door de VS) en Airbus (door de EU). De wereldhandelsorganisatie WTO had beide partijen afgelopen jaren het recht gegeven op vergelding: de VS voor strafheffingen over 7,5 miljard dollar aan Europese import, de EU voor heffingen over Amerikaanse importproducten met een waarde van 4 miljard dollar.

De EU wilde deze slepende Boeing-Airbus-kwestie al langer met onderhandelingen oplossen, maar stuitte bij Trump op een gesloten deur. Zijn opvolger Biden kondigde direct na zijn aantreden aan de handelsbetrekkingen met de EU te willen verbeteren.

De adempauze van vier maanden geeft Washington en Brussel de tijd om de heffingen helemaal van tafel te halen. Europees Commissaris Dombrovskis (handel) sprak vrijdag over ‘een belangrijke stap voorwaarts’ en ‘een herstart van de relatie met onze grootste handelspartner’. Het opschorten van de heffingen ‘herstelt het vertrouwen’, aldus Dombrovskis. De relatie tussen de EU en de VS raakte zwaar bekoeld tijdens de Trump-jaren.

Eerder deze week schortte Biden ook al strafheffingen tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk op, eveneens in verband met de Boeing-Airbuszaak. Londen hoopt snel een handelsakkoord met de VS te kunnen sluiten nu het VK geen deel meer uitmaakt van de EU.