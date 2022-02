EU en Biden kondigen sancties aan tegen Rusland

Gascompressortanks van de Yamal-Europa-pijplijn in de buurt van Nesvizh, ten zuidwesten van Minsk. Meerdere Europese landen zijn afhankelijk van Russisch gas. Beeld Vasily Fedosenko / Reuters

Naast het EU-pakket kondigde Duitsland aan dat de ingebruikname van de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 voor onbepaalde tijd wordt opgeschort. Met de erkenning van de separatistische gebieden Donetsk en Loehansk heeft Rusland het internationaal recht geschonden, zei bondskanselier Scholz. Daarom was het nodig Moskou ‘een helder signaal te sturen dat zulke daden niet zonder consequenties blijven’. De pijplijn is klaar, maar wordt voorlopig niet in gebruik genomen.

Scholz’ ommezwaai is van grote symbolische betekenis. Ondanks felle internationale kritiek bleef de vorige bondskanselier, Angela Merkel, altijd vasthouden aan Nord Stream 2, die gas rechtstreeks van Rusland naar Duitsland moet gaan transporteren, zonder transit via Oekraïne. Critici verweten Duitsland dat het Oekraïne daardoor in een kwetsbare positie bracht. Rusland zou het land eenvoudig kunnen afsluiten van gas zonder zijn Duitse en West-Europese klanten te verliezen.

‘Rusland heeft deze crisis veroorzaakt en zal nu de gevolgen daarvan dragen’, zei voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie nadat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in een spoedbijeenkomst in Parijs groen licht gaven voor de sancties. Die raken onder meer de 351 Russische parlementariërs die de erkenning van Donetsk en Loehansk goedkeurden alsook 27 personen, organisaties en bedrijven die militair of financieel bij de beslissing betrokken waren. Zij komen de EU niet meer in en hun financiële tegoeden in Europa worden bevroren.

Europese kapitaalmarkten

Daarnaast treft de EU een aantal Russische banken met sancties, wordt de handel met de twee opstandige regio’s stilgelegd en beperkt de EU de toegang van de Rusland tot de Europese kapitaalmarkten. Dat maakt het moeilijk voor Moskou om aan geld te komen en schulden te financieren. Het EU-sanctiepakket is nauw afgestemd met de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Zwaardere strafmaatregelen zoals een Russische uitsluiting van het internationale betalingsverkeer SWIFT of een handelsembargo op hoogwaardige technologie, worden achter de hand gehouden. ‘Indien nodig komen we met nieuwe munitie’, zei Borrell. ‘We kunnen beschikken over een breed arsenaal maar dat leggen we niet in één keer op tafel’, aldus de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian.

Borrell benadrukte dat de EU de deur naar diplomatiek overleg met Moskou openlaat. Een voor vrijdag gepland overleg met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gaat echter niet door, zei Le Drian. Lavrov reageerde dinsdag laconiek op de strafmaatregelen van de EU: ‘Wij zijn eraan gewend. We weten dat sancties hoe dan ook worden opgelegd, met of zonder reden.’

Test eenheid

Het optreden van Rusland in Oekraïne is een test voor de eenheid van de EU. Dinsdagochtend tijdens overleg van de EU-ambassadeurs leek Hongarije afstand te nemen van de voorgestelde sancties. De Hongaarse ambassadeur wilde eerst overleg met zijn premier Orbán, die onlangs nog op bezoek was bij Poetin. Maar uiteindelijk stemde ook Boedapest in met het sanctiepakket. Van groot belang is dat Duitsland, vaak gezien als zwakke schakel vanwege zijn afhankelijkheid van Russisch gas, de westerse eenheid verkiest boven zijn handelsbelangen.

Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verschieten niet direct al hun kruit. De Britse premier Johnson stelde strafmaatregelen in tegen drie personen en vijf banken in Rusland. Volgens Johnson ging het om een ‘eerste barrage’ en volgen veel strengere maatregelen als Rusland Oekraïne verder aanvalt. Zo kan de kapitaalmarkt in Londen worden gesloten voor de Russische staat en Russische bedrijven.

De Amerikaanse president Biden reageerde in eerste instantie voorzichtig met een verbod op economische activiteiten door Amerikanen in Donetsk en Loehansk. Nadat bekend werd dat Rusland de twee regio’s geheel toekent aan de separatisten, kwam Biden met een steviger pakket van financiële sancties tegen twee Russische banken en meerdere leden van de Russische elite. Zwaardere sancties volgen bij meer Russische agressie, maar Biden benadrukte dat hij nog steeds hoopt op een diplomatieke oplossing.

Hoewel het Westen voortdurend benadrukt dat het een ‘front van eenheid’ vormt, zijn er grote verschillen tussen de VS, het VK, de EU, en de lidstaten van de EU onderling. Als Rusland geheel Oekraïne annexeert, zullen ongetwijfeld de zwaarste maatregelen worden genomen. Maar wat er gebeurt als alleen de Donbass wordt bezet is minder duidelijk.

Verschillende belangen

De landen van het Westen hebben verschillende belangen. Amerika wordt beschermd door twee oceanen en drijft nauwelijks handel met Rusland, terwijl Europa bij een conflict met Rusland getroffen dreigt te worden door gastekorten en hoge energieprijzen. Ook binnen de EU hebben lidstaten verschillende belangen en een verschillende geschiedenis met Rusland. Polen en de Baltische staten zijn bezet geweest door de Sovjet-Unie en willen elke Russische expansiedrang zo snel mogelijk de kop indrukken met zware en snelle sancties. Lidstaten als Oostenrijk, Hongarije en Italië zijn terughoudender.

Italië ligt veilig achter de Alpen en heeft goedkoop Russisch gas hard nodig. De Italiaanse premier Draghi zei vorige week dan ook dat sancties de import van energie niet in gevaar mochten brengen. ‘Welkom in een heerlijke nieuwe wereld waarin de Europeanen binnenkort 2.000 euro betalen voor 100 kubieke meter gas’, sneerde de Russische ex-president Medvedev alvast.