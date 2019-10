EU-deur blijft op slot voor Albanië en Noord-Macedonië

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (links), de Franse president Emmanuel Macron (midden) en de Britse premier Boris Johnson hebben een onderonsje tijdens de EU-top in Brussel. Beeld AFP

Het overleg verliep zeer moeizaam en eindigde ruim na middernacht. Het was niet duidelijk of de leiders vandaag op de tweede dag van hun top opnieuw zullen spreken over de kwestie. ‘Er is niets op papier gekomen. Zaak wordt doorgeschoven naar een volgende EU-top’, zei premier Rutte. Andere leiders sloten niet uit dat er vandaag een nieuwe poging wordt gedaan eruit te komen.

Een meerderheid van de lidstaten wil dat met Albanië en Noord-Macedonië onderhandeld gaat worden over een lidmaatschap. Een paar landen, waaronder Nederland, waren alleen bereid het licht op groen zetten voor Noord-Macedonië. De Franse president Macron was tegen het openen van onderhandelingen met allebei de landen.

De druk op hem en op Rutte was groot. De Duitse kanselier Merkel, de vertrekkende en komende voorzitter van de Europese Commissie Juncker en Von der Leyen, EU-president Tusk, de voorzitter van het Europees parlement Sassoli en de Oost-Europese landen zijn allemaal voor het beginnen van de lidmaatschapsbesprekingen. Toch zwichtten Frankrijk, Nederland en ook Denemarken en Spanje niet. Rutte was uitgesproken over Albanië. ‘Voor Albanië geldt een duidelijk nee, onmogelijk, uitgesloten.’

Parijs meent dat de EU nu geen tijd heeft om te werken aan verdere uitbreiding. De Brexit slokt veel energie op. Als je in scheiding ligt, ga je niet een nieuw huwelijk aan, zo verwoordde een Brusselse diplomaat de Franse gevoelens. Ook wil Macron dat de EU eerst zichzelf hervormt, voor het uitgroeit tot een blok van meer dan dertig leden. De besluitvorming is nu al vaak heel stroperig. Een van zijn voorstellen is om het uitbreidingssysteem te verbeteren.

Ten slotte vinden Frankrijk en Nederland dat de twee landen nog meer huiswerk moeten verrichten bij het versterken van de rechtsstaat, het uitroeien van corruptie en het bestrijden van de georganiseerde misdaad. Parijs wil dat Albanië meer doet om zijn burgers tegen te houden asiel in Frankrijk aan te vragen. Rutte had voor Noord-Macedonië nog wel de hand over het hart willen strijken, maar Macron was onverbiddelijk in zijn nee, ook tegen dat land.

Duitsland wel voor

Het door Duitsland aangevoerde meerderheidskamp meent dat Albanië en Noord-Macedonië wel voldoende vorderingen hebben gemaakt. Deze lidstaten zijn voor uitbreiding van de EU met de Westelijke Balkanlanden vanwege de stabiliteit in Europa. ‘Als we hen geen Europees perspectief bieden, dan breekt daar weer oorlog uit zoals in de jaren negentig’, waarschuwde Juncker vorig jaar. Ook is er het geopolitieke argument dat de EU een strategisch belangrijke regio als de Balkan aan zich moet binden om te voorkomen dat Rusland, Turkije en China er grond aan de voet krijgen.

Het is nu voor de derde maal in anderhalf jaar dat de EU weigert het sein op groen te zetten voor toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Er was de belofte gedaan dat deze maand de beslissing zou vallen, nu lijkt een besluit weer te worden doorgeschoven. ‘De twee landen hebben hun huiswerk gedaan en pijnlijke hervormingen doorgevoerd, maar wij komen onze beloften niet na’, brieste deze week Johannes Hahn, de Europees Commissaris voor EU-uitbreiding. De geloofwaardigheid van de EU staat op het spel, meent de Noord-Macedonische premier Zoran Zaev.

De angst is dat de tegenwerking tot gevolg kan hebben dat de Balkanlanden nu juist in de armen worden gedreven van de Russen, Turken en Chinezen. De voorstanders vinden dat met name de regering van Noord-Macedonië reden heeft zich bekocht te voelen. Zij stak haar nek uit door het historische geschil met Griekenland over de naam van het land op te lossen tegen de wens van een deel van de eigen bevolking in.

Zes landen op de Westelijke Balkan willen lid worden van de EU. Behalve Albanië en Noord-Macedonië zijn dat Servië en Montenegro, die al onderhandelen over een lidmaatschap, en Bosnië en Kosovo,die daar nog lang niet aan toe zijn.