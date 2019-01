EU-commissaris Malmström handelsconflict Europa en Amerika kan zo weer oplaaien

EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström tijdens de persconferentie in Brussel. Beeld EPA

Vorig jaar al kwam het tot een felle botsing tussen de Amerikaanse president Trump en de EU. Hij klaagde dat de onderlinge handel te veel in het voordeel is van de Europeanen. Om het evenwicht te herstellen legde hij heffingen op aan de import in de Verenigde Staten van Europees staal en aluminium. Hij dreigde ook met hogere invoertarieven voor Europese auto’s, wat met name in Duitsland leidde tot de hoogste alarmfase.

Het conflict leek uit de hand te lopen. Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, reisde in juli naar het Witte Huis voor crisisoverleg met Trump. Dat had succes. De autotarieven kwamen er niet. Er werd besloten onderhandelingen te beginnen over een beperkt handelsakkoord over heffingen op industriële goederen in het algemeen, niet alleen auto’s. De invoertarieven op Europees staal en aluminium bleven overigens bestaan.

Inmiddels zijn zes maanden verstreken. De onderhandelingen zouden volgende maand kunnen beginnen. EU-commissaris voor Handel Malmström presenteerde vrijdag de richtlijnen voor de EU-delegatie. Deze moeten nog wel worden goedgekeurd door de EU-lidstaten. Maar over één ding was de commissaris duidelijk: de besprekingen zullen ‘strikt gericht’ moeten zijn op het wegnemen van heffingen op industriële goederen. ‘Agrarische producten zijn uitgesloten.’

Biotechnologie

Dit standpunt staat haaks op die van de Amerikaanse regering. Uit haar pas gepubliceerde onderhandelingsplan blijkt dat zij ook wil spreken over het verminderen of afschaffen van EU-tarieven op de invoer van Amerikaanse landbouwproducten. Tevens willen de VS af van de Europese barrières voor producten die zijn ontwikkeld met biotechnologie. Deze onderhandelingsdoelstellingen zijn ook de wens van machtige leden van het Congres.

Het meningsverschil zou kunnen leiden tot het hernieuwd oplaaien van het handelsconflict. De dreiging met autotarieven hangt nog altijd als een zwaard van Damocles boven de Amerikaans-Europese relatie. Het Amerikaanse ministerie van Handel moet voor midden februari een rapport publiceren over de vraag of de invoer van Europese auto’s een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Is het oordeel ja, dan kan Trump alsnog zijn dreigement uitvoeren om de import ervan hoger te belasten. In Washington wordt al gespeculeerd over de mogelijkheid dat de autotarieven worden ingezet als pressiemiddel om de Europeanen te dwingen tot landbouwconcessies.