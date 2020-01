EU-commissaris belooft Kamer: er komt nu wél een effectief migratiebeleid

Beeld AFP

Slaagt de nieuwe Europese Commissie er dan toch in om een gemeenschappelijk Europees migratiebeleid op poten te zetten? EU-commissaris Ylva Johansson beloofde een sceptische Tweede Kamer vandaag dat er snel een nieuw ‘migratiepact’ zal liggen.

En verder: het debat over ‘voltooid leven’ is terug van nooit echt weggeweest. Een vandaag verschenen studie biedt meer inzicht in de doelgroep voor nieuwe euthanasiewetgeving, maar daarmee zijn de oude meningsverschillen op het Binnenhof allerminst verdwenen.

BEZOEK UIT BRUSSEL

Krijgt de nieuwe Europese Commissie wel grip op migratiedossier?

Ze gaat alle lidstaten af en was vandaag in land nummer 16. De Zweedse EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken, inclusief migratie) werkt aan een nieuw migratiepact dat in het vroege voorjaar het licht moet zien. Donderdag ontmoette ze staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, premier Mark Rutte en, in een speciale hoorzitting, acht Kamerleden van evenzoveel partijen.

Wat kan de nieuwe Europese Commissie voor elkaar krijgen dat de commissie-Juncker niet lukte? Sinds de effectieve Turkije-deal uit 2016, na de voorafgaande vluchtelingencrisis, zijn de Europese landen hopeloos verdeeld over oplossingen voor de aanhoudende illegale migratie. Op dit gevoelige dossier lijken alleen nog nationale belangen te tellen. Aan Johansson de taak de patstelling te doorbreken.

‘Het is tijd voor de-escalatie’, zei Johansson, die van migratie een ‘gewoon’ onderwerp wil maken, dat te managen en te controleren valt. Daarbij moet de aandacht vooral uitgaan naar wat er buiten de EU gebeurt: in de landen van herkomst en in de transit-landen. ‘Dublin’ is dood - het binnen de EU terugschuiven van asielzoekers naar het eerste land van aankomst werkt niet meer.

Een gezamenlijk Europees belang ziet zij in het stoppen van smokkelaars, betere bewaking van de buitengrenzen door Frontex, inclusief goede opvang voor wie in een van de grenslanden asiel aanvraagt en in procedure komt, en het onmiddellijk terugsturen van asielzoekers van wie snel kan worden vastgesteld dat zij ten onrechte de vluchtelingenstatus aanvragen.

Dat laatste is een bekend pijnpunt, want veel landen werken niet mee aan terugname. Johansson ziet een oplossing in een vriendelijke (lees: financieel voordelige) behandeling van landen die dat wel gaan doen, versus een barse houding tegenover landen die ook straks blijven weigeren.

Nog een pijnpunt: de herverdeling (relocatie) over Europa van asielzoekers die een status krijgen. Die werkt nu zowel gedwongen als vrijwillig niet. Daar heeft Johansson nog denkwerk te doen, in samenspraak met haar collega eurocommissaris Margaritis Schinas, tevens de coördinerend vicepresident. Hij brengt als Griek zijn eigen ervaringen mee: het zou al helpen als onwillige Oost-Europese landen middelen en menskracht inzetten om de situatie in de deplorabele Griekse kampen te verbeteren. Ook hij was donderdag in Nederland, maar liet de Kamer links liggen.

DEBAT VAN DE DAG

Nieuwe studie, oude standpunten

Beeld ANP

Wat doen politieke partijen als ze het over een onderwerp niet eens worden? Ze bestellen een nieuw onderzoek. Zo ging het tijdens de formatie van Rutte III ook toen D66 en ChristenUnie/CDA botsten over ‘voltooid leven’; een potentiële splijtzwam werd zo ruim twee jaar lang onschadelijk gemaakt.

Met de rust is het nu gedaan, want de onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek en het UMC Utrecht zijn vandaag met hun bevindingen gekomen. De uitvoerige berichtgeving vindt u op volkskrant.nl, maar kort samengevat komt het er op neer dat zo'n 76.000 mensen een ‘persisterende doodswens’ hebben, zonder dat ze ernstig ziek zijn. Zo'n 10.000 daarvan hebben daadwerkelijk ‘een wens tot levensbeëindiging’. Dat is 0,18 procent van het aantal 55-plussers.

Is er daarmee een basis om de euthanasiewetgeving verder uit te breiden voor ‘voltooid leven’? Het kan niet echt als een verrassing komen, maar voor- en tegenstanders zijn het nog altijd niet eens. Volgens D66-Kamerlid Pia Dijkstra is sprake van een ‘substantiële doelgroep', ook al wordt in het onderzoek gekeken naar 55-plussers, terwijl haar eigen concept-wetsvoorstel alleen gericht is op 75-plussers.

CDA-vicepremier Hugo de Jonge komt tot een heel andere conclusie: hij ziet in het nieuwe onderzoek een bevestiging dat er geen nieuwe wetgeving moet komen. Zijn partijgenoot, CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, noemde coalitiepartner D66 al ‘partij van dood en verderf', iets wat de VVD dan weer ‘verwerpelijk’ vindt. Zo laait niet alleen het debat over voltooid leven weer op, maar ook de spanning binnen de coalitie.

Dat het CDA het initiatief wetsvoorstel van D66 over voltooid leven een gruwel vindt, dat mag. D66 vervolgens de partij van “dood en verderf” noemen, vind ik verwerpelijk. Dit onderwerp vraagt om meer niveau @MvanToorenburg https://t.co/PPnubVX4eb #voltooidleven — Ockje Tellegen (@ockjetellegen) 30 januari 2020

Dijkstra gaat hoe dan ook haar wetsvoorstel indienen. Of ze daar ook een meerderheid voor kan vinden, blijft nog steeds zeer onzeker.

CAMPAGNESTRATEEG VAN DE DAG

Jack is back

Beeld Anouk van Kalmthout

Hij was ooit de beroemdste spindoctor van Nederland: Jack ‘het lek’ de Vries, de voormalige rechterhand van Jan Peter Balkenende. Na zijn aftocht als staatssecretaris van Defensie verdween hij als lobbyist en voorzitter van de Onderwatersport Bond even van de politieke radar, maar inmiddels is de strateeg weer terug bij het CDA. De Vries gaat ‘meedenken’ over de campagne voor de volgende verkiezingen. Onbetaald en op basis van vrijwilligheid, benadrukt De Vries bij navraag. ‘Anderen zitten ‘s avonds in de sportschool, ik doe dit.’

Bij de grote electorale rivaal VVD valt nu al te horen dat De Vries het brein is achter de mannetjesmakerij rond Wopke Hoekstra, maar volgens de ex-spindoctor behoort hij tot geen enkel kamp. ‘Ik heb met Wopke gesproken, maar ik spreek ook met Hugo (de Jonge, red.) en Mona (Keijzer).’ Als er een interne lijsttrekkersstrijd komt, gaat De Vries zich daar naar eigen zeggen dan ook niet mee bemoeien.

Misschien is dat ook wel verstandiger. Bij de laatste interne strijd om het CDA-partijleiderschap in 2012 was De Vries campagnemedewerker van Henk Bleker. Dat leverde een onvergetelijke verkiezingsslogan op (‘Eerlijk, helder, Henk'), maar ook een pijnlijke nederlaag. Bleker werd met slechts 7,3 procent van de stemmen vierde - ver achter winnaar Sybrand Buma - en verdween uit de politiek. Wopke, Hugo en Mona zijn gewaarschuwd.

