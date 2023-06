EU-burgers: Europa moet neutraal blijven bij conflict China en VS over Taiwan

Een Amerikaanse torpedobootjager en een Canadees fregat eind mei tijdens de oefening Noble Wolverine in de Zuid-Chinese Zee. 62 procent van de EU-burgers vindt dat Europa neutraal moet blijven als de VS en China in conflict raken over Taiwan. Beeld via Reuters

Dat blijkt uit een opiniepeiling van de denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) onder 16 duizend mensen in elf lidstaten van de EU, waaronder Nederland.

In maart gaf de Franse president Emmanuel Macron een geruchtmakend interview waarin hij zei dat Europa de VS niet automatisch moet volgen als zij met China in conflict raken over Taiwan, de zelfstandige staat die door China wordt beschouwd als een afvallige provincie die bij China hoort. Er stak een storm van verontwaardiging op.

In de Europese publieke opinie bestaat echter weinig animo voor steun aan de VS in een conflict over Taiwan. De meeste Europeanen, 62 procent, willen dat Europa neutraal blijft. Slechts 23 procent wil de Amerikanen steunen. In Nederland is 30 procent voor steun aan de VS en 62 procent voor neutraliteit.

Macron kreeg destijds zoveel kritiek omdat Europa voor zijn veiligheid sterk afhankelijk is van de VS. Als Europa Amerikaanse steun voor de oorlog in Oekraïne accepteert, zeiden veel politici en commentatoren, moet het de VS ook steunen in een conflict met China. De Europese publieke opinie lijkt zich van die afhankelijkheid bewust: 74 procent vindt dat de Europa zijn eigen defensiecapaciteit moet versterken omdat het niet altijd op de Amerikanen kan vertrouwen. Het vertrouwen in de VS is weliswaar gestegen sinds het vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis, maar slechts 8 procent van de Europeanen gelooft dat Europa geen behoefte heeft aan een eigen defensieapparaat omdat het verzekerd is van Amerikaanse bescherming.

Oorlog in Oekraïne

‘De Europeanen willen dat de EU zelfredzamer wordt en haar eigen defensievermogen opbouwt. Die eisen zijn niet nieuw, maar ze zijn verscherpt door de oorlog in Oekraïne en de toenemende spanningen tussen de VS en China’, zegt de Duitse politicoloog Jana Puglierin, een van de auteurs van het ECFR-onderzoek.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, hield onlangs een harde toespraak over China, terwijl president Macron een verzoenender toon aansloeg en nadruk legde op handelsbetrekkingen. Veel Europeanen zitten eerder in het Team Macron dan in het Team Von der Leyen, schrijven de onderzoekers van ECFR: 43 procent ziet China als ‘een noodzakelijke partner met wie strategisch moet worden samengewerkt’, 24 procent als een rivaal en 11 procent als een tegenstander.

Wel is een meerderheid van de Europeanen tegen Chinees eigendom van belangrijke infrastructuur of techbedrijven. Ook vindt 41 procent van de Europeanen dat de EU sancties moet in als China wapens levert aan Rusland, ook al zou dat de Europese economie schaden.