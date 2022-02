Liveblog oekraïnecrisis

EU-buitenlandchef wil Rusland straffen • Hoekstra: Nederland veroordeelt stap Poetin scherp

De Russische president Poetin heeft maandagavond twee separatistengebieden in Oekraïne erkend als onafhankelijke landen. Daarmee lijkt een directe oorlog tussen Rusland en Oekraïne een stap dichterbij. In dit liveblog leest u het laatste nieuws over het conflict.