EU-budgetcrisis door Pools-Hongaars veto

De Hongaarse premier Orbán (rechts) en zijn Poolse collega Morawieck. Beeld REUTERS

Betrokken EU-ambtenaren vinden dat de Hongaarse premier Orbán en zijn Poolse collega Morawiecki zich tot ‘de paria’s van de EU’ maken met deze opstelling. De Duitse bondskanselier Merkel en EU-president president Michel proberen achter de schermen de twee dwarsliggers op andere gedachten te brengen. Dinsdag bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken de kwestie, de verwachting is dat de Hongaarse en Poolse bewindslieden stevig bekritiseerd worden.

Maandagmiddag lieten Warschau en Boedapest via hun EU-ambassadeurs weten hun veto daadwerkelijk te zullen gebruiken tegen de ruim 1.800 miljard aan EU-geld. Eerder dreigden beide lidstaten daar al mee. Hongarije en Polen vinden het onacceptabel dat in de toekomst het ontvangen van EU-subsidies wordt gekoppeld aan het respecteren van de rechtsstaat. De Europese Commissie is al verschillende keren naar het Europese Hof gestapt om de ondermijning van de democratie in Polen en Hongarije tegen te gaan.

Omdat de andere lidstaten en het Europees Parlement vasthouden aan een rechtsstaattoets, grijpen Warschau en Boedapest nu naar hun ultieme wapen: het veto. Volharden ze in hun verzet, dan is er op 1 januari geen EU-begroting. De Unie is dan aangewezen op een noodbudget van circa eenderde van de normale begroting, vooral om boeren en EU-ambtenaren te betalen.

Het herstelfonds van 750 miljard euro – in juli door de regeringsleiders nog bejubeld als een ‘historische stap’ – komt er dan helemaal niet. Zwaar door de coronapandemie getroffen zuidelijke landen als Spanje, Italië en Griekenland zullen in dat geval ‘de oorlog aan Orbán en Morawiecki verklaren’, zeiden EU-ambtenaren maandagmiddag. Madrid, Rome en Athene snakken naar EU-geld om de ingeklapte economie lucht te geven.

Ook Polen en Hongarije krijgen een financiële dreun als de EU-begroting en het herstelfonds op de lange baan worden geschoven. Beide landen zijn grote ontvangers van EU-subsidies, het gaat om tientallen miljarden euro’s de komende jaren. EU-ambtenaren denken daarom dat de vetodreiging bluf is.

Beperkte speelruimte

Volgens betrokkenen zullen Merkel (als tijdelijk EU-voorzitter) en EU-president Michel de komende dagen Orbán en Morawiecki benaderen. ‘Iets afschieten is makkelijk, maar dan moeten ze vervolgens aangeven wat ze wel willen’, aldus een ambtenaar. Diplomaten wijzen erop dat de speelruimte zeer beperkt is: het Europees Parlement maar ook lidstaten als Nederland, Finland, Zweden en Denemarken willen de rechtsstaattoets niet verwateren. Critici menen dat de koppeling van EU-geld aan de rechtsstaat toch al te beperkt is ingevuld.

Donderdagavond tijdens de EU-videotop zal de kwestie ter sprake komen. ‘Maar verwacht daar geen wonderen’, stelt een ambtenaar. Problematisch is dat de tijd dringt: om het EU-budget en het herstelfonds op 1 januari in werking te laten treden, moet het financiële pakket nog deze maand worden goedgekeurd.