EU biedt Italië geen hulp voor opvang 150 geredde migranten

De Europese Commissie is er vrijdagmiddag niet in geslaagd om een oplossing te vinden voor de 150 geredde migranten die al ruim een week vastzitten op een schip voor de haven van het Siciliaanse Catania.

Migranten bidden aan boord van het schip de Diciotti, dat nog altijd aangemeerd ligt in de haven van Catania. Foto EPA

Hiermee is een dieptepunt bereikt in de verhoudingen tussen Italië en de Europese Unie over de opvang van migranten. Italië dreigde donderdag de jaarlijkse bijdrage aan Brussel van 20 miljard euro te stoppen als Europese lidstaten niet aanbieden de migranten over te nemen van Italië.

Het dreigement is slecht gevallen in Brussel. ‘Met de vinger wijzen en dreigen helpt niet’, aldus een woordvoerder van de Commissie. België en Nederland hebben vrijdag duidelijk gemaakt zich niet te laten chanteren. Premier Rutte zei tegen persbureau ANP niet van plan te zijn migranten ‘schip voor schip’ over te nemen van Italië zolang de mensensmokkelroute over de Middellandse Zee niet structureel is geblokkeerd. Hij vreest voor een aanzuigende werking wanneer Nederland nu de helpende hand reikt.

Italië weigert sinds het aantreden van de nieuwe rechts-populistische regering nog langer alleen op te draaien voor de opvang van migranten. Sinds 2014 zijn bijna 700 duizend migranten in Italië aangekomen die daar grotendeels in de illegaliteit zijn verdwenen. Deze zomer besloot Italië onder leiding van Matteo Salvini, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en voorman van de rechtse partij Lega, de Italiaanse havens te sluiten voor de schepen van hulporganisaties die migranten van wankele rubberen bootjes redden voor de Libische kust.

Actiegroepen voeren campagne in de haven van Catania om de 150 migranten van boord te laten gaan. Foto EPA

Europese beloftes

Het eerste schip dat werd geweigerd werd in juli opgenomen door Spanje, een tweede schip werd verdeeld over een aantal landen. Van Europese beloftes om Italië en Griekenland structureel te ontlasten is nooit iets terecht gekomen. Voor het schip de Diciotti, dat nu voor de haven van Catania ligt met 150 migranten aan boord, is daarom nu geen oplossing.

De migranten, die vooral afkomstig zijn uit Eritrea, Syrië, Somalië en Soedan, zijn bijna twee weken geleden van zee gered en zouden volgens betrokkenen vrijwel zeker in aanmerking komen voor een asielstatus. Na de redding zijn direct 13 migranten om medische redenen van boord gehaald, 27 minderjarige migranten werden donderdag van boord gehaald. Een groot deel van de 150 overgebleven migranten is vrijdag in hongerstaking gegaan.

Hulporganisaties hebben er bij de Italiaanse regering vergeefs op aangedrongen de migranten om humanitaire redenen van boord te halen. De migranten hebben veel ellende meegemaakt tijdens hun reis en in de detentiekampen in Libië, waar ze lang zijn vastgehouden. Ook de Italiaanse oppositie veroordeelt het harde antimigratiebeleid. ‘Het ergste is dat migranten als gijzelaars worden vastgehouden om Europa te chanteren’, aldus Laura Boldrini van de partij voor Vrijheid en Gelijkheid (LEU).

Op sociale media neemt de steun voor de migranten toe via hashtags als #CataniaAccoglie (welkom Catania) en #diciottivergagnonazionale ( Diciotti, nationale schande). Zaterdagmiddag wordt om vijf uur een protestactie tegen racisme en het beleid van Salvini georganiseerd in de haven van Catania. Salvini toont zich niet onder de indruk van de kritiek. ‘Het Italiaanse volk vraagt om orde, respect en regulering van migratie.’