EU bevriest economische steun en militaire samenwerking vanwege coup in Niger

Generaal Abdourahamane Tiani, die door de leiders van een staatsgreep werd uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd van Niger, bij een ontmoeting met ministers in Niamey, Niger. Beeld REUTERS

De Europese Unie erkent de zelfverklaarde machthebbers in Niger niet ‘en zal die niet erkennen’, benadrukte EU-buitenlandchef Joseph Borrell zaterdagochtend. Hij maakte bekend dat het blok alle samenwerking met de West-Afrikaanse partner ‘met onmiddellijke ingang’ beëindigt. Dat geldt ook voor de samenwerking in de strijd tegen extremistische terreurgroepen in de Sahel.

De Nigerese president Mohamed Bazoum (64), de belangrijkste partner van het westen in de regio, zag woensdag hoe zijn eigen garde zich tegen hem keerde, al snel gevolgd door de legertop. Vrijdag verscheen het hoofd van de presidentiële garde, generaal Abdourahamane Tiani, op televisie. Hij riep zichzelf uit tot het hoofd van een overgangsraad die het land moet gaan leiden. Ook maakte hij bekend dat de grondwet is opgeschort en dat alle overheidsinstanties worden ontbonden.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

De EU en de Verenigde Staten willen dat de democratisch gekozen president ‘onmiddellijk en onvoorwaardelijk’ wordt vrijgelaten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die zegt dat hij Bazoum telefonisch heeft gesproken, waarschuwde dat de Amerikaanse economische steun op het spel staat. Niger is een van de armste landen ter wereld en ontvangt volgens cijfers van de Wereldbank jaarlijks zo’n 2 miljard dollar aan internationale ontwikkelingshulp.

Ook regionale samenwerkingsverbanden hebben de coup fel veroordeeld. De Afrikaanse Unie eist dat de Nigerese soldaten terugkeren naar hun kazernes en dat ‘het constitutionele gezag binnen 15 dagen’ wordt hersteld. Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband ECOWAS komt zondag bijeen voor een noodoverleg in Nigeria.

Laatste bondgenoot in de regio

De westerse belangen in Niger, dat rijk is aan grondstoffen, zijn groot. De afgelopen jaren hebben meerdere West-Afrikaanse landen zich na militaire staatsgrepen van het Westen afgekeerd. De junta’s willen liever met de Russische Wagnergroep samenwerken in de strijd tegen het groeiende jihadisme. Niger is zo’n beetje de laatste westerse bondgenoot in de Sahel, waar Amerikaanse en Franse legerbasissen gevestigd zijn. De EU werkt ook samen met Niger om migratie richting Europa tegen te houden.

De vraag gonst rond of Niger ook verder wil met Wagner, wiens leider Prigozjin het nieuws met enthousiasme heeft ontvangen. De nieuwe machthebbers noemen het falen van de president bij het aanpakken van de veiligheidssituatie in het land als reden voor de coup. Volgens generaal Tiani had Bazoum niet alleen naar Westerse partners moeten kijken. Hij had ook samenwerking moeten zoeken met de militaire regimes in buurlanden Mali en Burkina Faso.

Toch lijkt de internationale gemeenschap nog te geloven dat de staatsgreep ongedaan gemaakt kan worden. Volgens analisten was de directe aanleiding voor de coup dat president Bazoum de machtige generaal Tiani wilde ontslaan omdat hij zich bedreigd voelde door hem. ECOWAS en de Afrikaanse Unie doen pogingen te bemiddelen. Ze hebben daarbij de steun gekregen van alle vijftien lidstaten van de VN Veiligheidsraad, dus ook van Rusland en China.

Het is niet duidelijk of een meerderheid van de 26 miljoen Nigerezen de coup accepteert of afwijst. President Bazoum is populair, maar er heerst ook veel onvrede over de onveiligheid en de economische malaise in het land. Enkele tientallen aanhangers van de coupplegers gingen donderdag de straat op. Ze zetten het hoofdkantoor van de regeringspartij in brand. Volgens verslaggevers is het sinds vrijdag weer rustig in de straten van de hoofdstad Niamey.