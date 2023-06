EU bereikt akkoord: asielcentra aan de buitengrenzen

De Zweedse ministervoor migratie Maria Malmer Stenergard spreekt van een historische stap. Beeld Belga

Italië, Griekenland en Spanje, waar de nieuwe grenscentra komen, kunnen rekenen op minstens 1 miljard euro uit het EU-budget ter compensatie voor de kosten. Deze landen worden eveneens geholpen als zij (via de nieuwe versnelde en de gewone asielprocedures) grote aantallen asielzoekers binnenkrijgen. De andere lidstaten worden dan verplicht hun solidariteit te tonen door asielzoekers over te nemen, of de zuidelijke landen met geld of materieel te steunen.

Het akkoord tussen de lidstaten over de opzet van een nieuw Europees asielbeleid kwam donderdagavond na veertien uur intensief beraad tussen de Europese ministers van Justitie. De Zweedse minister Maria Malmer Stenergard (Migratie), die het asieloverleg voorzat, sprak na afloop over een ‘historische stap’ waarvan ze vooraf nauwelijks durfde te dromen dat die gezet zou worden. De EU-landen ruziën sinds 2016 over een Europees asielbeleid. Voorstellen van de vorige en huidige Europese Commissie strandden tot nog toe op verdeeldheid. Het gevolg is een lappendeken aan nationale regels waarvan mensensmokkelaars handig gebruikmaken.

Screening aan buitengrenzen

Om daar een eind aan te maken, kiezen de EU-landen nu voor een onmiddellijke screening van migranten aan de buitengrenzen. Bij een asielaanvraag wordt gekeken naar de kans dat iemand uit dat land een verblijfsvergunning krijgt. Is de erkenningsgraad laag (minder dan 20 procent in de EU) dan moet deze persoon naar de versnelde procedure aan de grens. Daar moet binnen twaalf weken duidelijk worden of iemand toch asiel krijgt of moet vertrekken. Voor de meer kansrijken volgt de (langere) gewone asielprocedure elders in het land van aankomst. ‘Een eerlijke, snelle en effectieve aanpak', aldus de Zweedse voorzitter.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) wilde dat minderjarige alleenstaande asielzoekers ook de in grenscentra – die veelal gesloten zullen zijn – terechtkomen. De staatssecretaris vreest dat kinderen alleen vooruit worden gestuurd, waarna bij een gehonoreerde asielaanvraag de rest van de familie volgt. Van der Burg kreeg daarvoor onvoldoende steun, maar prees niettemin het akkoord. Dat zal volgens hem de instroom van asielzoekers op termijn terugdringen. ‘Dat scheelt niet een slok op een borrel maar een paar hele glazen', aldus Van der Burg.

Italië bepleitte, net als Nederland, een ruime lijst met landen waar migranten die moeten vertrekken naar teruggestuurd kunnen worden. De Duitse minister blokkeerde dit, zij eiste een betekenisvolle band tussen de migrant en het land van bestemming. Het compromis was dat er een ‘redelijke band’ moet zijn, de lidstaten bepalen zelf wat dat is.

20 duizend euro per asielzoeker

Naast een snelle grensprocedure willen de EU-landen meer solidariteit met de lidstaten waar de meeste asielzoekers arriveren. Als een land de toestroom niet meer aankan, worden de andere lidstaten verplicht tot steun. Dat kan door asielzoekers over te nemen, maar ook met geld of materieel.

Elk land wordt geacht jaarlijks een bepaald aantal asielzoekers op te nemen, afhankelijk van de bevolkingsomvang en het nationaal inkomen. Nederland zou volgens die sleutel 4,95 procent van de geraamde instroom moeten accepteren. Krijgt Nederland er meer, dan kan het een beroep doen op de verplichte solidariteit. Landen die per se geen asielzoekers willen opnemen, kunnen dat afkopen. Het voorgestelde bedrag – bestemd voor het land dat de asielzoeker dan noodgedwongen houdt – is 20 duizend euro. Voor Polen en Hongarije, die überhaupt geen asielzoekers willen, was dat een reden om de voorstellen te verwerpen.

Een akkoord tussen de lidstaten betekent niet dat de toestroom van migranten op korte termijn omlaaggaat. Daarvoor moet eerst overeenstemming bereikt worden met het Europees Parlement. dat op essentiële punten een heel ander standpunt inneemt dan de lidstaten. Daarna krijgen lidstaten sowieso nog twee jaar de tijd om de nieuwe asielregels in te voeren.

Meer effect op korte termijn heeft een afspraak met Tunesië om het vertrek van bootjes met migranten tegen te houden. Om zo’n migratiepact tot stand te brengen, bezoekt premier Mark Rutte zondag de Tunesische president, samen met de Italiaanse premier en de voorzitter van de Europese Commissie.