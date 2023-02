EU-ambtenaren moeten TikTok verwijderen van zakentelefoon

De inmiddels vertrokken Bulgaarse premier Kiril Petkov laat aan onder andere Europese Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen iets op zijn telefoon zien. Beeld AFP

De directe aanleiding voor het besluit is niet duidelijk: Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) zei donderdagochtend enkel dat de maatregel ‘in de huidige context’ nodig is. In het Westen bestaan al langer zorgen om de banden van TikTok met de Chinese overheid en de mogelijkheid dat westerse gebruikersdata in Chinese handen valt.

De Raad van de EU heeft aangekondigd het besluit van de Commissie te volgen. Bij de Europese commissie werken zo’n dertigduizend ambtenaren, bij de Raad zo’n 3.500. Het personeel moet voor 15 maart de app van apparaten verwijderen die ze voor hun werk gebruiken.

TikTok-topman Shou Zi Chew was vorige maand nog in Brussel om te praten met vicevoorzitter van de Europese Commissie Věra Jourová. Na afloop van het gesprek zei Jourová nog dat ze erop rekent dat TikTok zich zou inspannen ‘te voldoen aan de Europese wetgeving voor databescherming’.

Dat onderhoud heeft de commissieleden klaarblijkelijk niet voldoende gerustgesteld. Eind vorig jaar gaf Bytedance, het bedrijf achter TikTok, voor het eerst toe dat Chinese medewerkers inzicht hebben in gegevens van Europese gebruikers van de app. Op die manier kan Europese data dus de Chinese grens passeren en mogelijk in handen komen van de Chinese overheid.

Nauwe banden met de Chinese staat

De problemen voor TikTok werden nog groter toen het bedrijf eind december vier medewerkers ontsloeg omdat zij betrokken waren bij het bespioneren van Amerikaanse gebruikers. Onder meer journalisten van de Financial Times en Forbes zouden zijn bespioneerd.

TikTok zou nauwe banden onderhouden met de Chinese staat. Zo zou Beijing invloed uitoefenen om voor de staat gevoelige video’s te laten verwijderen. Ook is bekend dat meerdere werknemers van TikTok eerder in dienst waren van de staatspropagandasector in China.

Eind november riep een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer het kabinet op maatregelen te nemen om te voorkomen dat gevoelige persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers in China terechtkomen. Zo willen de partijen dat rijksambtenaren van de app van hun werktelefoon verwijderen. Ook vond de Kamer dat de Europese Commissie moest ingrijpen.

De maatregel van de Europese Commissie sluit aan op eerdere stappen van de Verenigde Staten. Daar moesten ambtenaren van de federale overheid de app vorig jaar al van al hun apparaten verwijderen. Ook op werktelefoons van de helft van de staten is de app verboden. Topman Chew moet zich in maart verantwoorden over privacy en databeveiliging voor een commissie van het Amerikaanse congres.