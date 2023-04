EU akkoord over doelstelling duurzame energie, bijna verdubbeling ten opzichte van huidig verbruik

De Deense premier Mette Frederiksen bij een windpark in de Sont tussen Denemarken en Zweden, waar ruim 60 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Beeld AFP

Het doel van 42,5 procent hernieuwbare energie is lager dan de Europese Commissie en het parlement wilden, die aanstuurden op 45 procent duurzame energie in 2030. De EU-landen spraken af dat een vrijwillige extra 2,5 procent mogelijk is. De oude doelstelling was 32 procent. De Commissie en het parlement drongen aan op meer ambitie vanwege de klimaatverandering en om de afhankelijkheid van kolen, olie en gas uit Rusland te verminderen.

Van de totale energie die de EU-landen verbruiken, is momenteel circa 22 procent hernieuwbaar (zon, wind, water). De verschillen tussen de lidstaten zijn groot. In Zweden wordt ruim 60 procent van de energie duurzaam opgewekt, in Nederland is dat circa 13 procent. Nederland is wel met een inhaalslag bezig, vooral door de aanleg van windmolenparken.

Elke sector een doelstelling

Om het beoogde doel van 42,5 procent in 2030 te halen, krijgen verschillende economische sectoren eigen doelstellingen. Zo moet de energie die de transportsector gebruikt in 2030 voor 29 procent duurzaam zijn, voor de verwarming en koeling van gebouwen is de lat op 49 procent gelegd.

Onder Franse druk mag ‘roze waterstof’, opgewekt met kernenergie, onder strikte criteria worden meegerekend als duurzaam. Frankrijk heeft veel kerncentrales en lobbyt al maanden voor een semi-groen label voor deze energiesoort.

Betrokken EU-diplomaten verwachten nog enige discussie over dit onderdeel van het principeakkoord. Het akkoord wordt pas wet als de lidstaten en het parlement er komende maanden mee instemmen. Afgelopen weken kwam Duitsland op het allerlaatste moment terug op het principeakkoord om de verbrandingsmotor voor nieuwe personenauto’s en bestelbusjes vanaf 2035 te verbieden. Het leidde tot weken van chagrijn en koortsachtig overleg tussen Brussel en Berlijn waarna het akkoord deze week alsnog werd goedgekeurd.