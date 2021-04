EU akkoord met ruime halvering CO2-uitstoot in 2030

Een kolencentrale in Duitsland die, net als in Polen, terug zal moeten schalen om de klimaatdoelen te halen. Beeld Getty Images

Zonder akkoord had de EU een modderfiguur geslagen. Europees Commissaris Timmermans, die verantwoordelijk is voor klimaat, noemde de klimaatwet een ‘mijlpaal’ voor de EU. ‘Ons klimaatdoel is nu vastgelegd in bindende wetgeving. (..) Dit is goed nieuws voor de mensen en de planeet.’ Volgens Commissievoorzitter Von der Leyen is de klimaatwet ‘een bindende belofte voor onze kinderen en kleinkinderen’.

De grote fracties in het Europees Parlement zijn tevreden met het resultaat. CDA-europarlementariër De Lange sprak over een ‘ambitieus en realistisch akkoord’. Volgens Chahim (PvdA) legt het een goede basis. Eickhout (GroenLinks) is kritisch: ‘Het is goed dat de klimaatdoelen wettelijk verankerd worden, maar helaas is het doel nog echt te mager. Als Groenen hebben we gestreden voor 65 procent reductie in 2030, de inzet van het van het Parlement was 60 procent. Maar zelfs dat heeft het niet gehaald.

Klimaatneutraal in 2050

De Commissie presenteerde in maart vorig jaar het voorstel om de CO2-uitstoot met minstens 55 procent te verminderen in 2030 (ten opzichte van 1990). Er volgden zeer moeizame onderhandelingen, met name met Polen dat met zijn kolencentrales zwaar zal moeten investeren om bij te dragen aan de reductie van minimaal 55 procent. Uiteindelijk stemden de lidstaten in december toch in met de 2030-doelstelling. Zonder dat doel is klimaatneutraliteit in 2050 – ook door de EU beloofd – niet haalbaar.

Het parlement zette in op 60 procent minder CO2 in 2030 maar dat was in de onderhandelingen met de lidstaten onhaalbaar. Wel is onder druk van het parlement de klimaatwet op onderdelen aangescherpt. Volgens Eickhout levert de klimaatwet door mazen in de regeling een reductie van de CO2-uitstoot met maximaal 52,8 procent op.