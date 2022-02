EU-Afrikatop: moeizame gesprekken over miljoenen vaccins

Coronavaccinatie in Kaapstad, Zuid-Afrika. december 2021. Beeld AP

Als het resultaat van de EU-Afrikatop van donderdag en vrijdag kan worden voorspeld aan de hand van het aantal deelnemende regeringsleiders, wordt het een doorslaand succes. Alle 27 Europese premiers en presidenten zijn aanwezig en een groot deel (ruim 40) van de Afrikaanse. Dat de topontmoeting doorgaat, met delegaties uit zoveel landen, is sowieso een logistiek mirakel in tijden van corona.

De laatste fysieke EU-Afrikatop was in 2017 in Ivoorkust, de top van 2020 werd uitgesteld. Dat kwam overigens niet alleen door het gewraakte coronavirus. De politieke meningsverschillen tussen de EU en de Afrikaanse Unie (AU) zijn er niet kleiner op geworden. Woensdagavond werd er nog volop onderhandeld tussen de twee partijen over de slotverklaring.

Zelfs over de mooie inleidende (maar verder irrelevante) woorden, zijn de partijen het nog niet eens. ‘Afrika en Europa: twee continenten met een gezamenlijke visie voor 2030’, stelde de EU voor. Nee, zei de Afrikaanse Unie: ‘Afrikaanse Unie en Europese Unie: twee organisaties met een gezamenlijke visie voor 2030’. Het vermoedelijke compromis is: ‘Afrika en Europa: een gezamenlijke visie voor 2030’.

Vaccins

Een veel hardere noot is de hoeveelheid coronavaccins die Europa aan Afrika geeft. Team Europe (de EU en de lidstaten samen) wil deze zomer 700 miljoen vaccindoses voor armere landen in de hele wereld beschikbaar hebben, waarvan er 450 miljoen naar Afrika gaan. De AU vraagt om alle 700 miljoen doses. Een mogelijk compromis is dat in de slotverklaring ‘ten minste 450 miljoen doses voor Afrika’ komt te staan.

Ook die belofte is al een flinke klus voor EU. Sinds vorig jaar zijn er 150 miljoen doses aan Afrika geleverd, dat moet dus binnen vier maanden verdriedubbeld worden. Diplomaten merken op dat Afrikaanse landen reeds aanwezige voorraden vaccins lang niet altijd gebruiken, omdat het ontbreekt aan vervoer om ze bij de mensen te brengen en verplegers om de prikken te zetten.

Een andere netelige kwestie is het verzoek van de Afrikaanse landen om het intellectuele eigendomsrecht op de vaccins (van westerse fabrikanten) op te heffen zodat ze die zelf kunnen produceren. De EU weigert dit en zegt dat het vrijwillig delen van informatie over het productieproces effectiever is.

Investeringspakket

Moeizaam ook zijn de gesprekken over een Afrika-Europa Investeringspakket. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie vertelde vorige week (in Senegal, op bezoek bij de voorzitter van de AU) wat haar voor ogen staat: 150 miljard euro om de Afrikaanse landen te helpen met de verduurzaming en digitalisering van hun economieën, betere zorg en meer onderwijs.

De 150 miljard euro is de helft van de EU’s eerder gelanceerde Global Gateway, een wereldwijd investeringsplan dat het antwoord moet worden op de Chinese (staatsgesteunde) investeringen om invloed en grondstoffen te verwerven. De totale omvang oogt substantieel maar is bedoeld voor de komende zeven jaar (tot 2030). Voor diezelfde periode schat de Commissie de extra benodigde investeringen voor de groene en digitale omwenteling in de EU zelf op 650 miljard euro per jaar.

Daarbij is de 150 miljard voor Afrika een optelsom van bijdragen uit het EU-budget, van de Europese Investeringsbank, de lidstaten en private investeerders. Om nieuw publiek geld gaat het niet, het is vooral een herschikking van bestaande middelen. Veel oude wijn in nieuwe zakken, zeggen betrokken EU-ambtenaren. Afrikaanse leiders dringen dan ook aan op meer en vooral ook ‘vers’ geld.

Migratie

En dan is er migratie. Hier herhaalt de EU de boodschap die ze al jaren uitdraagt: betere bewaking van de grenzen (ook in Afrika), het tegengaan van illegale migratie, het terugsturen van migranten zonder verblijfspapieren, hulp bij de reïntegratie in de thuislanden. Over legale (arbeids)migratie willen de lidstaten alleen ‘mogelijkheden ontwikkelen’, rekening houdend met de noden op nationale arbeidsmarkten.

De Afrikaanse Unie op haar beurt wil de migratiestroom gezamenlijk managen, informatie delen en benadrukt de vrijwillige terugkeer van kansloze migranten. Verder moet er een plan worden opgesteld voor ‘vrij verkeer van mensen’ tussen Afrika en Europa en dient legale migratie makkelijker te worden.