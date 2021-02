Etos-directeur ‘op non-actief’, snelle overstap naar Hema geblokkeerd

Saskia Egas Reparaz. Beeld Ruud Pos

Vorige week dinsdag meldden Hema’s eigenaren dat Egas Reparaz ‘op een nader te bepalen datum’ het roer overneemt van huidig directeur Tjeerd Jegen, die Hema sinds 2015 leidt. Jegen overzag het afgelopen jaar een deal waarbij Hema’s torenhoge schuldenlast ruimschoots halveerde en het bedrijf verderging onder nieuwe eigenaren.

Nieuwe eigenaar, nieuwe strategie, nieuwe directeur: Egas Reparaz haalde de afgelopen jaren stevig de bezem door Etos en moet nu hetzelfde gaan doen bij Hema. De keten moderniseren, de focus weer leggen op de Benelux en Frankrijk, de uitstraling opfrissen en zorgen voor een sterkere online positie van het merk.

Maar dan moet ze eerst langs ons, zegt nu de leiding van Ahold Delhaize, eigenaar van Etos. Volgens een bron bij Hema beroept de multinational zich op het concurrentiebeding in Egas Reparaz’ contract; zij mag na het verlaten van Ahold Delhaize zes maanden niet bij een concurrent aan de slag. Bovendien is zij op non-actief gesteld. Egas Reparaz loopt al ruim twintig jaar mee in de top van Albert Heijn.

Een woordvoerder van Ahold Delhaize wil er niets over kwijt: ‘Het is ons beleid om situaties van individuele medewerkers niet te bespreken. Onze medewerkers genieten veel mogelijkheden en vrijheden. Daar komen vanzelfsprekend ook afspraken bij kijken. Een concurrentiebeding is daar een voorbeeld van en heel gebruikelijk voor bepaalde functies.’

Supermarktstrijd

Nu dreigt een juridische strijd. Ahold Delhaize zou het concurrentiebeding ingezet hebben omdat Hema, net als Etos, cosmetica verkoopt. Egas Reparaz heeft een advocaat in de arm genomen. Haar contract bij Ahold Delhaize loopt tot 1 maart, dus als Ahold Delhaize het concurrentiebeding succesvol inzet, kan zij niet voor 1 september overstappen naar Hema.

Op de achtergrond van het conflict rond Egas Reparaz speelt een groeiende concurrentiestrijd in de supermarktbranche. Ahold Delhaize is eigenaar van Albert Heijn, dat de laatste jaren op de hielen gezeten wordt door de snel groeiende supermarktketen Jumbo.

En laat de eigenaren van Jumbo, de familie Van Eerd, nu net aan het roer staan bij Hema: zij kochten het bedrijf eind 2020, samen met investeringsmaatschappij Parcom. De familie Van Eerd is nu voor de helft eigenaar van Hema en sluit volledig eigendom in de toekomst niet uit.