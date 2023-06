Etnisch geweld in Indiase deelstaat Manipur houdt aan: schietpartij met 9 doden en 10 gewonden

De Kuki-gemeenschap demonstreert in New Delhi tegen het doden van inheemse stamleden in hun noordoostelijke thuisstaat Manipur, 29 mei 2023. Beeld Manish Swarup / AP

De schietpartij tussen leden van de Kuki- en Meitei-gemeenschappen brak volgens een politiewoordvoerder dinsdag uit in het district Kangpokpi en duurde meerdere uren. Naast de negen doden raakten zeker tien mensen gewond. Er worden ook nog drie mensen vermist. Veiligheidstroepen van de centrale overheid zoeken naar illegale wapens.

Het geweld tussen Kuki’s en Meiteis komt voort uit onenigheid over de verdeling van economische privileges en voorrangsregelingen in het onderwijs en bij overheidsbanen. Die voordelen dreigen volgens de Kuki’s, een overwegend christelijke etnische minderheid van bergbewoners, ten onrechte ook te worden verstrekt aan de Meiteis, de relatief welvarende hindoeïstische meerderheid die de centrale vallei van Manipur bewoont.

Bij de ongeregeldheden in de afgelegen noordoostelijke deelstaat aan de grens met Myanmar zijn afgelopen weken al meer dan honderd doden gevallen. Duizenden huizen en winkels zijn geplunderd of in brand gestoken. Zeker 40 duizend mensen, voornamelijk Kuki’s, zijn gevlucht of veiligheidshalve door de lokale autoriteiten geëvacueerd.

De strijd brak begin mei uit toen meer dan 50 duizend Kuki’s en leden van andere ‘hilltribes’ demonstreerden tegen de campagne van de Meiteis voor een speciale status. Daarmee zouden zij aanspraak kunnen maken op dezelfde voordelen als arme tribale groepen genieten, zoals het recht om bosland te ontginnen, het recht op speciale medische en onderwijsfaciliteiten en op quota voor overheidsbanen. Volgens de Kuki’s zou het oneerlijk zijn als de Meiteis meeprofiteren van steun die bedoeld is voor arme groepen.

Complicaties

De situatie wordt gecompliceerd doordat de 2,8 miljoen inwoners van Manipur afgelopen jaren gezelschap hebben gekregen van duizenden vluchtelingen uit Myanmar, waar sinds de militaire coup van begin 2021 een halve burgeroorlog woedt. De meeste vluchtelingen zijn van de Chin-bevolkingsgroep, die etnisch en religieus verwant is met de Kuki’s. Veel Meiteis vrezen hierdoor op termijn hun meerderheidspositie te verliezen.

Begin juni bezocht de Indiase minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah het door de hindoenationalistische regeringspartij BJP bestuurde Manipur om met leiders van de strijdende groepen te praten over een vredesplan. Beide kampen weigerden daaraan deel te nemen. Premier Narendra Modi heeft zich tot nu toe niet uitgelaten over het etnisch geweld, dat volgens voormalig oppositieleider Rahul Gandhi en mensenrechtenorganisaties mede door zijn hindoenationalistische beleid wordt aangesticht.