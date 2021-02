Ethiopische regering erkent ‘onomstotelijk bewijs’ van verkrachtingen in Tigray

Vluchtelingen uit Tigray op weg naar Soedan. Beeld Nariman El-Mofty / AP

Wat weten we over de verkrachtingen?

Internationale media brengen huiveringwekkende getuigenissen van inwoners van Tigray, de afvallige regio waar Ethiopische federale troepen al sinds drieënhalve maand actief zijn samen met lokale milities en soldaten uit buurland Eritrea. De getuigenissen komen van vrouwen die het gebied uit zijn gevlucht of die er in slagen om, ondanks blokkades van communicatielijnen, een bericht naar buiten te sturen.

Zo vertelde een 18-jarige vrouw deze week aan de BBC hoe een man in een uniform van het Ethiopische leger haar in december heeft geprobeerd te verkrachten en haar tot seks met haar grootvader wilde dwingen. Toen ze zich verzette, schoot de man. ‘Hij schoot me drie keer in mijn rechterhand, en drie keer in mijn been.’ De vrouw belandde in het ziekenhuis en moet voortaan haar rechterhand missen, aldus de BBC.

In januari maakte de VN-gezant voor seksueel geweld in conflictsituaties, Pramila Patten, ook al gewag van Tigreeërs die onder dwang hun familieleden moesten verkrachten, en van vrouwen die door ‘militaire elementen’ zijn gedwongen om seks met hen te hebben. Patten wees ook op een toegenomen vraag naar tests voor seksueel overdraagbare ziektes, ‘vaak een indicatie van seksueel geweld in conflictsituaties’.

De Ethiopische regering geeft het seksuele geweld toe?

Afgelopen week verklaarde de minister van Vrouwen, Kinderen en Jeugd, Filsan Abdullahi Ahmed, dat er in Tigray ‘zonder twijfel’ vrouwen zijn verkracht. Het bewijs is volgens haar ‘onomstotelijk’. De minister baseerde zich naar eigen zeggen op informatie die was verzameld door een speciale taskforce van de Ethiopische overheid.

De verklaring van de minister viel samen met een publicatie waarin de officiële mensenrechtencommissie van Ethiopië gewag maakt van verkrachtingen. Volgens de commissie, die in januari toegang had gekregen tot Tigray, zijn er in twee maanden tijd zeker 108 meldingen gedaan. Praktisch de helft daarvan komt uit Mekelle, de regionale hoofdstad van Tigray die eind november in handen van Ethiopische regeringssoldaten viel. Het totale aantal verkrachtingen in Tigray ligt zeer waarschijnlijk hoger: de mensenrechtencommissie bezocht voor haar onderzoek slechts vier plaatsen in de regio van 6 miljoen inwoners.

Worden de daders aangepakt?

Wat opvalt aan de verklaringen van de Ethiopische mensenrechtencommissie en de Vrouwen-minister, is hun beknoptheid. Ze wijzen niet expliciet met de beschuldigende vinger naar soldaten uit het Ethiopische leger. De minister heeft slechts laten weten dat ze ‘uitziet’ naar het onderzoek naar de verkrachtingen, en naar de dag waarop de daders ‘voor het gerecht’ verschijnen.

Een Ethiopië-volger van een internationale mensenrechtenorganisatie die anoniem wil blijven, zegt tegen de Volkskrant twijfels te hebben over de bereidheid van de Ethiopische regering om kritisch naar de misdaden in Tigray te kijken. Politieke druk zou er bijvoorbeeld toe leiden dat de Ethiopische mensenrechtencommissie, die op zich wel ‘haar best’ doet, voorzichtig is met het openlijk kritiseren van de gedragingen van het Ethiopische leger. Een generaal uit dit leger heeft tegen de BBC stellig gezegd dat ‘onze troepen niet aan verkrachtingen doen’.

Verkrachtingen zijn toch een van de vele problemen in Tigray?

Sinds het gewapende conflict begin november losbarstte, stapelen zich de aanwijzingen van ernstige mensenrechtenschendingen op. Internationale organisaties, uiteenlopend van de VN tot Human Rights Watch, wijzen op noodhulp voor burgers die wordt tegengehouden door Ethiopië, artilleriebeschietingen op stedelijke populaties, buitengerechtelijke executies en plunderingen, ook door soldaten uit buurland Eritrea, dat met Ethiopië gemene zaak heeft gemaakt tegen erfvijand Tigray. Het woord ‘oorlogsmisdaden’ duikt steeds vaker op in de waarschuwingen van internationale organisaties.

Een suggestie is dat de VN als neutrale partij onderzoek moeten gaan doen in Tigray. De VN kunnen dan ook kijken naar mogelijke misdaden door Tigrese strijders. Maar de regering van Ethiopië heeft voorlopig geen oren naar zo’n onderzoek. De premier, Ahmed Abiy, heeft de bloedige militaire operatie in Tigray omschreven als ‘wetshandhaving’.