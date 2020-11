Ethiopische leger heeft Tigray onder controle, maar TPLF wreekt zich op buurland Eritrea

Een lid van de speciale eenheden van Tigray brengt zijn stem uit tijdens de lokale verkiezingen op 9 september van dit jaar. Beeld AP

Eritrea wordt er door de opstandige Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) van beschuldigd mee te vechten met het Ethiopische leger, hetgeen door de Ethiopische regering wordt ontkend. Eritrea en Ethiopië waren aartsvijanden in de 27 jaar dat de Tigrayers de macht in handen hadden. De in 2018 aangetreden premier Abiy Ahmed maakte een eind aan de vijandschap, waarvoor hij vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

Zaterdagavond meldde Abiy Ahmed op Twitter dat zijn strijdkrachten de Tigrayse hoofdstad Mekelle, heeft ingenomen. Hij zei dat de militaire operatie nu is beëindigd en ‘de humanitaire hulp en de herbouw van de regio aandacht zullen krijgen’. De federale politie zal zich bezighouden met het oppakken en berechten van de ‘kliek van het Tigray Volksbevrijdingsfront ’, zo voegde Abiy toe.

Ook het leger meldde bij monde van generaal Berhanu Jula via de Ethiopische omroep EBC dat de stad onder volledige controle is. De stad werd volgens de TPLF beschoten met zware artillerie, zo zei TPLF-leider Debretsion Gebremichael bij aanvang van het offensief eerder op de dag tegen persbureau Reuters. De Ethiopische regering had de half miljoen inwoners van de stad deze week gewaarschuwd zich te distantiëren van de TPLF, anders zal ‘geen genade’ worden getoond.

De berichtgeving over de gebeurtenissen in Mekelle van beide zijden valt niet te verifiëren omdat de provincie sinds 4 november potdicht is voor media en andere waarnemers. Ook het internet en het telefoonverkeer ligt plat sinds het conflict in de regio is opgelaaid. Uit getuigenissen van de circa 43 duizend burgers die naar buurland Soedan zijn gevlucht valt op te maken dat er op grote schaal gewelddadigheden zijn gepleegd. Honderden tot duizenden onschuldige burgers zouden zijn gedood.

Rode lijn

Volgens Million Samuel Gebre, de Ethiopische ambassadeur in Nederland, is er geen sprake van dat de Ethiopische regering zich schuldig maakt aan misdaden tegen zijn eigen burgers. ‘Ik kan u garanderen dat onze overheid onze mooie steden niet zou beschadigen’, zo zei hij vrijdag op een persconferentie op de Ethiopische ambassade in Den Haag. ‘Als er na deze operatie zou blijken dat er sprake is geweest van oorlogsmisdaden, dan zullen we dat onderzoeken en de daders vervolgen’, voegde hij daaraan toe.

Volgens Million heeft de TPLF aanhangers gemobiliseerd en met ‘crimineel’ geld bewapend om zich tegen de federale overheid te keren. Nadat de beweging al eigenhandig regionale verkiezingen voor meer autonomie ging organiseren, werd volgens de ambassadeur ‘een rode lijn’ overschreden toen eerder deze maand een federale legerpost werd aangevallen. De TLPF ontkent deze aanval en zegt dat de regering het als excuus heeft gebruikt om de aanval te openen in de opstandige provincie Tigray.

De Tigrayers maken slechts 6 procent uit van het multi-etnische Ethiopië maar waren 27 jaar lang aan de macht totdat in 2018 de huidige premier Abiy aan de macht kwam. Hij behoort tot de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo. Abiy, die vorig jaar de Nobelprijs kreeg vanwege de vrede die hij sloot met buurland Eritrea, erfde een land waar etnische verdeeldheid en spanningen lange tijd met harde hand de kop in waren gedrukt. Na zijn aantreden liet hij politieke gevangenen vrij en beloofde meer vrijheid voor politieke en etnische groeperingen om zich te organiseren.

Die vrijheid heeft zich nu feitelijk tegen de premier gekeerd, beaamt ambassadeur Million. Internationaal wordt gevreesd dat de regering van Abiy teruggrijpt naar oude repressieve machtsmiddelen waarmee de premier juist had willen afrekenen. Pogingen tot bemiddeling van buurlanden en ook de Afrikaanse Unie, die in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zetelt, zijn door de Ethiopische regering afgewezen. Het conflict in Tigray beschouwt de regering als een ‘interne aangelegenheid’.