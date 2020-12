Ethiopische leger doodt 42 mannen die worden verdacht van slachting

Vluchtelingen uit de Ethiopische provincie Tigray nabij de Soedanese grens. Beeld AP

De aanval is de tweede grote opleving van etnisch geweld in Ethiopië in korte tijd. Begin november sloeg de vlam al in de pan in de opstandige provincie Tigray. Na diverse aanvallen tussen etnische groepen en het Ethiopische leger, die aan honderden burgers het leven hebben gekost, zijn zeker 40 duizend Tigrayers naar buurland Soedan gevlucht. Het leger zou de opstandige regio weer onder controle hebben, maar houdt de grenzen gesloten voor waarnemers, media en hulpverleners.

Gevreesd werd al dat het etnisch geweld zou overslaan naar andere regio’s. Sinds het aantreden van premier Ahmed Abiy in 2018 is het al onrustig in het multi-etnische land. Volgens Amnesty International zijn zeker 100 burgers vermoord, waarschijnlijk door de etnische Gumuz. De slachtoffers behoren tot de Ahmara, Shinasha en Oromo-bevolking die er door de Gumuz van worden beschuldigd ‘hun’ vruchtbare grond te hebben ingepikt.

Mesfin Mesele van het Ethiopische Rode Kruis zei tegen persbureau Reuters dat het dorp in rep en roer was. Duizenden mensen zouden na de slachtpartij de omringende bossen in zijn gevlucht. Nog steeds worden er lichamen gevonden. Woensdag werden al 93 lichamen op een weg in het dorp Bekoji in de staat Bulen aangetroffen. ‘We hebben niets om te eten te geven. Mensen hebben 25 kilometer gelopen. Er zijn moeders die hun echtgenoten hebben verloren en kinderen die hun ouders kwijt zijn.’

Extra troepen

De Ethiopische premier Ahmed Abiy (een Oromo) noemde ‘de slachting van burgers in Benishangul-Gumuz zeer tragisch’. Om het etnisch geweld te stoppen heeft hij extra troepen naar de regio gestuurd. Veiligheidstroepen zouden inmiddels al pijlen en bijlen en andere wapens in beslag hebben genomen. Ook zijn vijf hoogwaardigheidsbekleders gearresteerd in verband met de aanslag.

De Ethiopische Commissie voor de Mensenrechten zegt ‘diep bezorgd’ te zijn over de geweldopleving in Ethiopië. Ook Amnesty International roept de Ethiopische regering actie te ondernemen tegen het etnisch geweld. Ahmara’s vormen na de Oromo de grootste etnische groep in Ethiopië en zijn recentelijk het vaakst slachtoffer van etnisch geweld. Vorige maand werden bij een aanslag nog 54 mensen gedood in de Oromia-regio.