Ethiopiërs al een week grotendeels offline maar de regering zwijgt als het graf

Een groeiend aantal Ethiopiërs beschikt over een mobiele telefoon, maar sinds vorige week zijn grote delen van het land af en aan verstoken van het internet. Beeld REUTERS

Tijdens de examenperiode in 2016 en 2017 lag het internet in Ethiopië ook al plat. Daardoor konden de 110 miljoen inwoners amper communiceren via de berichtendiensten WhatsApp en het populaire Telegram. Net als toen, doen de regering en de enige provider van het land nu geen enkele mededeling over de uitval.

Het lamleggen van het internet werd onder voorgaande regeringen ook gebruikt om politieke tegenstanders te bestrijden. Het is nu echter voor het eerst sinds de regering van de nieuwe, hervormingsgezinde premier Abiy Ahmed in 2018 aantrad, dat het land offline gaat.

Ahmed zwijgt al een week over de uitval. En ook telecombedrijf Ethiopia Telecom, eigendom van de staat, zwijgt als het graf over de oorzaak. ‘Van onze kant is er geen officiële verklaring’, zei topman Cherer Aklilu tegen CNN.

Update: Internet has partially returned to #Ethiopia following four days of outages, however national connectivity remains unstable at 67%; messaging apps currently restricted (1/2)https://t.co/AZASjIdHLe pic.twitter.com/Z3AXGtZOC6 NetBlocks.org

Draconische maatregel

De ellende voor de Ethiopiërs begon vorige week op dinsdagochtend. Toen lag in het hele land het internet plotseling vijf uur lang plat. In de middag kon de bevolking weer online maar ’s avonds was het weer raak. Sindsdien is het volgens Netblocks, een internationale organisatie die opkomt voor internetvrijheid, af en aan mis. Slechts tien procent van het internet werkte.

Op vrijdag gloorde er weer hoop toen twee derde van de verbindingen weer hersteld was. WhatsApp en Telegram functioneerden echter nauwelijks en het bleek nog onmogelijk om sms’jes te versturen. Op maandag meldde Netblocks dat het beter ging met de WhatsApp-verbinding maar Telegram bleef een groot probleem.

De Ethiopiërs kijken nu reikhalzend uit naar woensdag, dan zijn de schoolexamens afgelopen. Met name het bedrijfsleven, en in het bijzonder de ondernemingen die internationaal zakendoen, hopen dat het land weer volledig online zal zijn. Volgens een schatting van Netblocks kostte elke dag dat het land verstoken was van het internet Ethiopië zo’n vier miljoen euro. De werkelijke schade ligt wellicht nog veel hoger. Als de regering op deze manier inderdaad examenfraude wilde voorkomen, dan is het een wel heel draconische maatregel.