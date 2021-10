Ethiopië zet zeven VN-functionarissen het land uit wegens ‘bemoeienis’

De Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken Mekonnen Hassen vorig weekend tijdens het VN-congres in New York. Beeld REUTERS

De zeven functionarissen krijgen 72 uur om het land te verlaten, zo liet het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag weten. De VN-medewerkers worden uitgezet vanwege ‘bemoeienis met interne aangelegenheden’, zonder dat dit verder wordt toegelicht. Onder de bannelingen zijn onder anderen de vertegenwoordiger van Unicef en de hoofdcoördinator humanitaire zaken in Ethiopië.

De beslissing valt twee dagen nadat de VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths in een interview met persbureau Associated Press alarm heeft geslagen over de situatie in het land. Honderdduizenden Ethiopiërs zouden in het oorlogsgebied Tigray honger lijden. De Ethiopische federale overheid houdt al maanden bijna alle humanitaire hulp aan het gebied tegen.

Ondervoeding

Ethiopië begon eind vorig jaar een oorlog tegen de Tigray People’s Liberation Front (TPLF), de regerende partij in de noordelijke regio Tigray. President Abiy Ahmed beschuldigde de TPLF ervan een federale legerbasis te hebben aangevallen. Sindsdien wordt er hard gevochten. De rebellen in Tigray heroverden eind juni het grootste deel van hun regio, waaronder de hoofdstad Melleke. Honderdduizenden mensen zijn inmiddels op de vlucht geslagen.

Er is weinig bekend over de precieze ontwikkelingen en het aantal doden in Tigray, omdat onafhankelijke waarnemers niet worden toegelaten. Het internet is door de autoriteiten platgelegd. Griffiths betuigde zich in het interview met AP weinig optimistisch. Vermoedelijk is een kwart van de kinderen ondervoed, zei hij. De oorlog heeft een verwoestende impact gehad op de plaatselijke oogst. Ook worden de voedselvoorzieningen volgens getuigen door de Ethiopische soldaten geplunderd en vernietigd.

‘Mensen eten nu wortels en bloemen en planten’, aldus Griffiths. Hij memoreert in het interview de desastreuze hongersnood in Ethiopië van de jaren tachtig. Toen stierven ongeveer een miljoen mensen. ‘Laten we vurig hopen dat dat nu niet aan de hand is’, aldus Griffiths.

Bewapening

De Ethiopische autoriteiten weigeren bijna alle humanitaire hulp aan Tigray, omdat zij deze wantrouwen. Eerder beschuldigde de federale overheid hulpverleners ervan de Tigrese rebellen bij te staan en hen zelfs te bewapenen, ook al was hier geen bewijs voor. Begin augustus kreeg de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen te horen dat hun werkzaamheden in vier Ethiopische regio’s voor in ieder geval drie maanden moet worden gestaakt.

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, heeft laten weten ‘geschokt’ te zijn over de beslissing van Ethiopië om de zeven VN-medewerkers weg te sturen. Ook zei hij in gesprek te gaan met de Ethiopische autoriteiten en te hopen dat de betreffende functionarissen spoedig weer zullen worden toelaten.