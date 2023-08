Ethiopië roept noodtoestand uit in deelstaat Amhara na botsingen tussen milities, gevechten in Gondar

Een lid van de militie uit Tigray houdt de wacht langs de weg. Beeld REUTERS

Volgens het regionale hoofd van de regio, Yilkal Kefale, kunnen de regionale autoriteiten (die horen bij de federale, landelijke overheid) de veiligheid in Amhara niet garanderen. De situatie is de afgelopen week aanzienlijk verslechterd, nadat lokale milities die bekendstaan als ‘Fano’ de controle over meerdere dorpen en steden hebben overgenomen. Kefale heeft de federale autoriteiten van Ethiopië daarom gevraagd om de orde te herstellen.

Onder de noodtoestand heeft de regering de bevoegdheid om openbare bijeenkomsten te verbieden, arrestaties te verrichten zonder bevelschrift en een avondklok in te stellen. Ook zijn vluchten naar ten minste drie van de vier grote steden in de regio opgeschort. Mobiele datadiensten zijn afgesloten.

Fano-milities

Welke gebieden op dit moment precies door de Fano-milities worden gecontroleerd, is lastig te zeggen. Wel is duidelijk dat er gevochten is in Gondar, een grote stad in het noorden van Amhara. Ook in de buurt van het zuidelijker Bahir Dar, de hoofdstad van Amhara, is volgens persbureau Reuters gevochten. Fano-milities zouden de stad hebben geprobeerd te omsingelen, maar zijn daar vooralsnog niet in geslaagd.

Ook in de tweejarige Tigray-oorlog speelden de Fano-milities een belangrijke rol. Samen met het Ethiopische federale leger van premier Abiy Ahmed trokken zij ten strijde tegen de opstandige strijders van het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) uit de noordelijke Tigray-regio. Nadat die oorlog in november vorig jaar ten einde was gekomen, wilde premier Abiy voorkomen dat regionale, paramilitaire groepen uit andere regio’s net zo machtig zouden worden als de TPLF. Daarop heeft de landelijke overheid geprobeerd om de invloed van die groeperingen in te perken.

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

In april braken er ook al gewelddadige protesten uit in Amhara, nadat premier Abiy had bevolen dat regionale veiligheidstroepen moesten worden geïntegreerd in de politie of het nationale leger. De stap past bij Abiy Ahmeds pogingen om de macht in Ethiopië te centraliseren. In veel van de elf Ethiopische regio’s zijn milities actief die de regionale bevolking zeggen te beschermen. Maar de gewapende groepen, die vaak ook langs etnische lijnen zijn opgericht, raken regelmatig met elkaar in gevecht.

Regionale activisten zeggen daarom dat de inperking van regionale milities en veiligheidsdiensten betekent dat hun regio’s kwetsbaar worden voor aanvallen van milities uit naburige regio’s. De relatie tussen de Ethiopische federale autoriteiten en de Fano-milities uit Amhare verzuurde zelfs zo erg, dat de twee partijen dus op meerdere plekken in de regio met elkaar in gevecht raakten.