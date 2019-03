Ethiopian Airlines verbindt de tientallen landen in Afrika met elkaar

Een Boeing 737 Max-8 van Ethiopian Airlines. Beeld EPA

Wie de luchthaven Bole bij Addis Abeba aandoet, ziet hele rijen moderne vliegtuigen met staartstukken in het groen, geel en rood van de Ethiopische vlag - een getuigenis van de dominantie van staatsmaatschappij Ethiopian Airlines in de Afrikaanse luchtvaart.

‘Ethiopian’, zoals de maatschappij ook wel kortweg wordt genoemd, geeft de richting aan op een continent dat de final frontier heet te zijn in de wereldwijde luchtvaartsector, met relatief veel ruimte nog voor groei. Ethiopian Airlines heeft in Afrika de meeste omzet, de meeste vliegtuigen (meer dan honderd) en de meeste passagiers (meer dan 10 miljoen in het boekjaar 2017/2018).

De waaier aan nationaliteiten van de slachtoffers die zondag zijn gevallen, laat zien wat voor internationale rol Ethiopian Airlines speelt, en hoe de luchthaven Bole fungeert als knooppunt. De maatschappij, opgericht in 1945 op initiatief van keizer Haile Selassie, is vooral in het voorbije decennium hard gegroeid. Ethiopian Airlines staat te boek als professioneel, met een degelijk onderhouden vloot – het bedrijf heeft niet het soort bedenkelijke reputatie zoals sommige andere Afrikaanse vliegmaatschappijen die wel hebben.

Ethiopian Airlines is een vliegende trots van de Ethiopische staat, die volledig eigenaar is van het bedrijf. De firma overvleugelt inmiddels de twee voornaamste Afrikaanse concurrenten, South African Airways en KLM-partner Kenya Airways.

De maatschappij verbindt Afrika’s tientallen landen met elkaar. In het kader van een in 2010 gelanceerde ‘Visie 2025’ neemt het bedrijf belangen in vliegmaatschappijen van kleinere landen, bijvoorbeeld in Togo in West-Afrika en in Malawi in zuidelijk Afrika. Ethiopian Airlines werkt ook aan regionale hubs in Togo en Malawi, en in Tsjaad. Door zelf ter plaatse maatschappijen en vliegvelden te gaan runnen, omzeilt Ethiopian Airlines het probleem van de beperkte liberalisering van het Afrikaanse luchtruim, waar ondanks jarenlange discussies nog lang geen sprake is van open skies.

Ethiopian Airlines vliegt ook intercontinentaal, van de luchthaven Bole bij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Europa en Azië. De vrachtafdeling vervoert bloemen van Nederlandse kwekers in Ethiopië naar Europa. De moderne uitstraling wordt verder onderstreept door het gebruik om op Internationale Vrouwendag een langeafstandvlucht uit te voeren met een volledig vrouwelijke crew. Zoals afgelopen vrijdag, naar Oslo.

Expansiedrift

De groeiende markten in het Midden-Oosten en China vormen ook een belangrijk doelwit voor Ethiopian Airlines. Ethiopië ligt in de Hoorn van Afrika en is geografisch gunstig voor deze bestemmingen. Luchthaven Bole is hét overstappunt in Afrika. Het vliegveld zit altijd bomvol Chinezen, er zijn digitale borden met vertrek- en aankomstinformatie speciaal in het Chinees.

Meer dan 300 miljoen dollar aan Chinees geld is gebruikt voor een in januari in gebruik genomen, uitgebreide vertrekhal waardoor luchthaven Bole nu op jaarbasis 22 miljoen passagiers kan verwerken, drie keer zo veel als voorheen. Ethiopië wil zelfs een compleet nieuw vliegveld bouwen met een capaciteit van 100 miljoen passagiers (Schiphol verwerkte vorig jaar ruim 70 miljoen mensen).

De expansiedrift gaat gepaard met investeringen in de vloot. Ethiopian Airlines was in 2005 de eerste Afrikaanse maatschappij die een order plaatste voor de 787 Dreamliner van Boeing. Dat bedrijf heeft ook de gloednieuwe 737 Max-8 geleverd die neerstortte. Een vliegtuig van dit type stortte overigens ook vorig jaar in oktober neer in de zee bij Indonesië, toen 189 inzittenden van een vlucht van Lion Air om het leven kwamen.

Het fatale ongeluk met Ethiopian Airlines komt in een periode waarin de premier van Ethiopië juist probeert om particuliere investeerders over te halen om te investeren in het bedrijf. De premier, de hervormingsgezinde Abiy Ahmed, wil de teugels wat laten vieren in Ethiopië’s staatsgeleide economie. Het dirigisme van de staat wortelt in Ethiopië’s verleden van marxisme en centralisatie door de overheid.