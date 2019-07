Etentjes met kreeft en dure wijnen kosten Franse minister de kop

Op Facebook haalde De Rugy woedend uit naar de media die hem ‘aanvallen met gestolen foto’s, roddels, geruchten en elementen buiten mijn functie’. Hij heeft zijn ontslag aangeboden omdat hij zijn ministeriële taken niet meer kon uitvoeren door ‘de inspanning die nodig was om de beschuldigingen te bestrijden’.

Vorige week woensdag schreef de onlinekrant Mediapart dat De Rugy en zijn vrouw ‘als koningen leefden van publiek geld’. In 2017 en 2018, toen De Rugy voorzitter was van het parlement, zouden zij zo’n tien luxueuze etentjes bij hen thuis hebben gehouden. Hiervoor liet het koppel parlementspersoneel opdraven, en op foto’s is te zien dat de gasten kreeften en wijn van honderden euro’s voorgeschoteld kregen. Volgens Mediapart heeft De Rugy na zijn aantreden bovendien zijn ambtswoning op kosten van de staat voor 63 duizend euro laten verbouwen. Daarbij ging het onder meer om de aanschaf van een kledingkast van 17 duizend euro.

Zuinige man

De Rugy zegt dat het gebruikelijk is dat de voorzitter van het parlement dergelijke etentjes geeft aan belangrijke mensen uit het maatschappelijke veld, en omschrijft zichzelf juist als een zuinige man. Volgens het ministerie zijn voor de verbouwing alle procedures gevolgd.

De Rugy was eerder lid van de groene partij Europe Écologie-Les Verts (EELV) en stapte in 2017 over naar La Republique en Marche!, de politieke beweging van Emmanuel Macron. In september 2018 trad hij aan als de Franse minister van Milieu.