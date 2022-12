Eten en drinken steeds grotere hap uit budget: bijna 16 procent duurder dan jaar geleden

Met name vlees, zuivel en graanproducten werden opnieuw duurder. Beeld Arie Kievit

Het blijft schrikken bij de kassa in de supermarkt, de voedselprijzen stijgen steeds sneller. Etenswaren kostten in november 15,7 procent meer dan in november 2021. In oktober was dit nog 14 procent. Met name vlees, zuivel en graanproducten werden opnieuw duurder.

De totale inflatie is deze maand juist een stuk lager dan de afgelopen maanden. De consumentenprijzen waren in november 9,9 procent hoger dan een jaar geleden. In oktober noteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog een fors hogere inflatie: 14,3 procent.

Het inflatiecijfer valt deze maand vooral lager uit door de minder snel stijgende energieprijzen. Deze prijzen worden door het CBS berekend op basis van nieuwe energiecontracten. Consumenten die eerder dit jaar nog ‘oude’ energietarieven hadden, zullen nu pas te maken krijgen met hogere maandbedragen. Het statistiekbureau onderzoekt nog hoe ook bestaande energiecontracten meegewogen kunnen worden in de inflatieberekeningen.

De 190 euro die huishoudens in november en december krijgen als energiecompensatie telt niet mee in het inflatiecijfer, de prijs verandert hier niet door. Het prijsplafond dat in januari ingaat beïnvloedt direct de prijs die consumenten betalen, en zal daarom de inflatie drukken.

Ook een inflatie van ‘slechts’ 9,9 procent kan niet worden bijgebeend door de salarissen, het gemiddelde cao-loon steeg in november met 3,6 procent. Veel Nederlanders hebben dus een stuk minder te besteden.

Een lichtpuntje voor iedereen die vrijdag bij Nederland-Argentinië voor de buis zit. De kaasblokjes en bitterballen mogen dan prijzig zijn, een nieuwe tv is wel een stuk goedkoper dan een jaar geleden.