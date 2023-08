Estse premier ernstig in problemen doordat haar echtgenoot zaken bleef doen met Rusland

Kaja Kallas, de premier van Estland, met haar echtgenoot Arvo Hallik. Beeld AP

Kallas’ echtgenoot Arvo Hallik is mede-eigenaar van een transportonderneming Stark, die op Rusland rijdt, zo berichtte de Estse publieke omroep ERR vorige week. Bijna een kwart van de aandelen van Stark is in handen van het bedrijf van Hallik, Novaria Consult.

De affaire werd extra pijnlijk omdat Kallas 350 duizend euro heeft geleend aan het bedrijf van haar man. Zij verklaarde dat ze thuis nooit over zaken praat, nooit gevraagd heeft waarvoor het geld bedoeld was en evenmin op de hoogte was van de activiteiten van haar man in Rusland.

Kallas zal waarschijnlijk volgende week verantwoording afleggen in het parlement. De oppositie heeft op haar aftreden aangedrongen. Volgens een opiniepeiling wil ook 57 procent van de Estste burgers dat zij opstapt. Jevgeni Ossinovky, fractievoorzitter van de sociaal-democraten in het parlement, zei dat zijn partij de coalitie met de partij van Kallas het liefst wil voortzetten, maar dat haar verdediging tot dusverre onbevredigend is geweest.

Kaja Kallas is een van de grootste haviken onder de Europese regeringsleiders. Net als andere Baltische leiders won zij aan moreel gezag door haar onverzettelijke houding ten opzichte van Rusland en door het feit dat zij al vroeg waarschuwde voor het Russische gevaar, terwijl West-Europese leiders nog in een vergelijk met de Russische president Poetin geloofden. ‘In de oorlog is alles zwart of wit – je moet een kant kiezen’, zei Kallas onder meer.

‘Geloofwaardigheidscrisis’

Juist daarom komt de affaire in Estland extra hard aan. Maandag zei de Estse president Alar Karis dat de handelwijze van Kallas’ echtgenoot veel vragen oproept. De sociaal-democraat waarschuwde voor een ‘geloofwaardigheidscrisis’ die de internationale statuur van Estland zou kunnen schaden.

Ondertussen proberen Hallik en Kallas de schade te beperken. ‘Het spijt me enorm dat deze situatie is ontstaan en ik bied iedereen die erdoor gekwetst is mijn excuses aan’, zei Kallas. Hallik zei dat Stark slechts een ander Ests bedrijf hielp bij het beëindigen van zijn activiteiten in Rusland, een lezing die door de Estse publieke omroep wordt bestreden. Volgens de krant Eesti Paevaleht heeft Stark sinds het begin van de oorlog 1,5 miljoen euro verdiend aan transport op Rusland.

Hoe dan ook wil Hallik zijn aandelen in Stark verkopen en zich helemaal terugtrekken uit het bedrijf. Volgens de Estse veiligheidsdienst heeft Stark geen goederen vervoerd die onder de EU-sancties tegen Rusland vielen, maar Hallik verklaarde dat hij zich had moeten realiseren dat zakendoen met Rusland als immoreel wordt gezien.