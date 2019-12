Estse minister beledigt jonge Finse premier: ‘Een verkoopster’

De Finse premier Sanna Marin (tweede van rechts) met drie ministers die de regeringspartijen leiden. Beeld AP

De Estse president haastte zich maandag om zijn excuses aan te bieden aan Marin en haar regering. Finland is een belangrijke bondgenoot van de kleine Baltische republiek. De jonge premier, die pas een week in functie is, liet zich op haar beurt niet uit het veld slaan door de ‘seksistische’ kritiek.

‘Ik ben enorm trots op Finland’, twitterde Marin, die ooit op haar vijftiende bij een bakkerij werkte en later ook achter de kassa stond. Ze groeide op in een gezin dat het niet breed had. Marin: ‘Hier kan een kind uit een arm gezin een opleiding volgen en bereiken wat hij of zij wil. Een caissière kan zelfs premier worden.’

De man die ernstig betwijfelt of Marin de 5,5 miljoen Finnen kan leiden, is de omstreden Estse bewindsman Mart Helme. Deze leider van de rechts-radicale coalitiepartij Ekre laat zich regelmatig kritisch uit over homoseksualiteit, rechten voor lhbti’ers en migranten. Het was dan ook niet vreemd dat de 70-jarige Helme met afgrijzen zag hoe de sociaal-democratische Marin vorige week aan de overkant van de Oostzee premier werd.

De Duitse bondskanselier Merkel, EU-president Von der Leyen en Marin tijdens de EU-top vorige week in Brussel. Het was Marins debuut op het internationale politieke toneel. Beeld AP

‘Keukenmeid’

Zoals altijd, nam Helme geen blad voor de mond. ‘Ik wil eraan herinneren dat Lenin ooit heeft gezegd dat iedere keukenmeid minister kan worden’, aldus de minister zondag in een radioprogramma van zijn partij. ‘Nu zien wij hoe een caissière premier is geworden en hoe andere straatactivisten en personen zonder opleiding ook zijn toegetreden tot de regering.’ Volgens Helme gaan de politieke ontwikkelingen in Finland in ‘tegen het gezonde verstand’.

Zijn boodschap was overduidelijk: meneer twijfelt aan de competenties van Marin en haar jonge ministersploeg, die voor de meerderheid uit vrouwen bestaat. Dat Marin na haar bestaan achter de kassa afstudeerde aan de universiteit, zei hij er niet bij. Alle vijf Finse coalitiepartijen worden geleid door vrouwen. Op een na, gaat het ook nog om politici van begin dertig jaar. Een van hen is de 32-jarige minister van Financiën, Katri Kulmuni.

Helme krijgt nu een motie van wantrouwen van de oppositie aan zijn broek omdat hij de Finse regering ‘heeft beledigd en de premier persoonlijk heeft aangevallen’. De Estse premier Jüri Ratas distantieerde zich in voorzichtige bewoordingen van zijn minister. Begin dit jaar haalde hij de populistische Ekre-partij bij de coalitie om politiek te overleven. Zo’n een op de zes kiezers in Estland stemde dit jaar op de radicaal-rechtse partij.

"I'm absolutely confident that for two years if every nation on earth was run by women, you would see a significant improvement across the board on just about everything... living standards and outcomes." https://t.co/rkvLc06qMj — The Hill (@thehill) 16 december 2019

Korte metten

Sindsdien wordt de Estse premier steeds in verlegenheid gebracht door omstreden uitlatingen van Helme. ‘Finland is een goede vriend en bondgenoot met wie alle Estse regeringen goed hebben samengewerkt’, aldus Ratas op Facebook. ‘Ik zie ernaar uit dat alle leden van de regering van Estland met respect samenwerken met onze Finse collega’s.’

Marin, tot voor kort minister van Transport, maakte bij haar aantreden als premier korte metten met vragen of ze niet te jong was voor de baan. ‘Mijn leeftijd of geslacht is voor mij nooit aan de orde geweest’, aldus de minister-president. ‘Waar het bij mij om gaat, zijn de redenen waarom ik de politiek ben ingegaan en om datgene waarvoor ik het vertrouwen van de kiezers heb gekregen.’

De Amerikaanse oud-president Obama prees vorige week, in de week dat Marins aantreden wereldwijd veel aandacht trok, vrouwelijke regeringsleiders. ‘Ik ben ervan overtuigd, als elk land wordt geregeerd door vrouwen, dat je na twee jaar een belangrijke verandering zal zien op elk vlak, zoals verbetering van de levensstandaard’, aldus Obama op een conferentie in Singapore.