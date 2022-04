Estland stopt met import Russisch gas • VN zet Rusland uit de Mensenrechtenraad

Loading

• Het uitblijven van een embargo op Russische olie kost levens, zegt de Oekraïense president Zelenski.

• Een ‘klein aantal’ Oekraïense militairen wordt momenteel in de VS getraind om militaire drones te besturen.

• Het Pentagon heeft op dit moment geen aanwijzingen dat het Russische leger snel chemische of biologische wapens zal inzetten.

Een tank van pro-Russische troepen rijdt langs verwoeste gebouwen in de Oekraïense stad Marioepol op 5 april. De stad is na weken van belegering grotendeels bezet door het Russische leger. Beeld REUTERS

