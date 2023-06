Estland legaliseert homohuwelijk als eerste voormalig Sovjetstaat

Deelnemers aan een Pride-optocht in hoofdstad Tallinn. Beeld AP

Het wetsvoorstel om het homohuwelijk te legaliseren kreeg dinsdag in het 101 zetels tellende parlement 55 stemmen voor en 34 stemmen tegen. Premier Kaja Kallas zei dat ze trots is dat iedereen in Estland volgend jaar ‘het recht heeft om te trouwen met de persoon van wie ze houden en aan wie ze zich willen binden’. Alleen de president moet zijn handtekening nog zetten, maar dat is slechts een formaliteit.

Sinds 2014 is een geregistreerd partnerschap in Estland al mogelijk voor stellen van hetzelfde geslacht, maar dat geeft niet dezelfde rechten als een huwelijk. Toentertijd was een meerderheid van de bevolking nog tegen invoering van het homohuwelijk. Uit een peiling van het Centrum voor Mensenrechten kwam eerder dit jaar naar voren dat de steun voor gelijke huwelijksrechten de afgelopen jaren flink is toegenomen, een kans die de regering nu heeft aangegrepen.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Dat betekent niet dat de wetgeving door iedereen zal worden toegejuicht. Een behoorlijk deel van de 1,3 miljoen Esten, volgens dezelfde peiling zo’n 38 procent, vindt homoseksualiteit onacceptabel. De rechtse oppositie probeerde het wetsvoorstel tegen te houden en drong aan op een referendum.

Ongeveer de helft van de lhbti’ers in het land heeft volgens de regering recent te maken gehad met intimidatie, waardoor veel mensen niet voor hun seksuele voorkeur uit durven te komen. Maar voor de regering was dat juist een argument waarom het zo belangrijk is om hen dezelfde rechten te geven. ‘Het is alsof de staat me eindelijk accepteert’, reageert de lesbische Annely Lepamaa tegen persbureau Reuters, waarop haar partner haar in het bijzijn van de journalisten en de camera’s ten huwelijk vraagt.

Lhbti’ers als wapens van het Westen

Volgend jaar is het zover, dan is Estland de eerste voormalige Sovjetrepubliek die het homohuwelijk invoert. In alle West-Europese landen is het al legaal, maar richting het zuidoosten wordt de wetgeving op dit gebied steeds minder progressief. In buurlanden Letland en Litouwen overleefden vergelijkbare wetsvoorstellen de stemming in het parlement niet. Wel koos de Letse bevolking vorige maand Edgar Rinkevics als president, waarmee de Europese Unie voor het eerst een openlijk homoseksueel staatshoofd krijgt.

Volgens politieke analisten speelt ook mee dat de regering zich graag verder wil distantiëren van buurland Rusland, waar de afgelopen jaren steeds strenger opgetreden wordt tegen de lhbti-gemeenschap. Sinds de Russische inval in Oekraïne schildert Poetin lhbti’ers af als westerse wapens die de Russische traditionele waarden willen vernietigen.

Estland wil vooral buiten de Russische invloedsfeer komen. Het Navo-lid heeft de Russische agressie sterk veroordeeld en steunt Oekraïne met geld en wapens. Omgerekend naar bbp heeft Estland zelfs de meeste steun geboden van alle bondgenoten.