Essent geeft startschot verhoging variabele tarieven: energie wordt zo’n 50 euro per maand duurder

Volgens Essent zal de werkelijke prijsstijging sterk verschillen per consument: in een goed geïsoleerd appartement zal het volgens een woordvoerder maar 25 euro per maand zijn, maar in een slechter geïsoleerd vrijstaand huis kan er maar liefst 100 euro bovenop komen. In januari verhoogde Essent de variabele tarieven ook al, toen met gemiddeld 20 euro per maand.

Gasprijzen

Het besluit heeft volgens de woordvoerder niets te maken met het feit dat Rusland dinsdag de gaskraan naar Nederland heeft dichtgedraaid: ‘dit was al voorbereid’. De inkoopprijzen van energie stijgen al sinds vorige zomer hard, en door de oorlog in Oekraïne is dat alleen maar erger geworden. ‘Het is een onrustige markt, en dan stijgen de tarieven’, aldus de woordvoerder.

Essent bedient samen met Vattenfall en Eneco ruim driekwart van de energiemarkt. Of die twee andere leveranciers ook hun variabele tarieven gaan verhogen is nog niet duidelijk, maar ligt volgens Sanne de Jong van GasLicht.com wel in de lijn der verwachting: ‘Zeker klanten die al langere tijd een variabel tarief betalen hebben nog een relatief laag tarief in de huidige markt, dat zal naar verwachting nu bijgesteld worden’, zegt De Jong.

In principe passen leveranciers de prijzen voor hun bestaande klanten met een variabel contract twee keer per jaar aan: op 1 januari en op 1 juli. Alleen bij hoge uitzondering zullen ze dat tussendoor doen, zoals Vattenfall in april. ‘Wel zien we steeds vaker dat de hoogte van het variabele tarief afhankelijk is van het instapmoment’, zegt De Jong. Dus klanten die na 1 januari een nieuw variabel contract hebben afgesloten betalen vaak al meer.

Iets rustiger

Toch ziet De Jong dat de markt weer iets meer tot rust komt. ‘Er zijn weer aanbiedingen, en het is niet meer zo dat je alleen maar een variabel contract af kan sluiten. Mensen die zekerheid willen, kunnen weer kiezen voor een contract met vaste tarieven voor een jaar.’ Mogelijk worden die vaste contracten zelfs weer voordeliger dan variabele contracten. In ieder geval krijgen consumenten weer meer keuze, en kan het lonen om over te stappen. De Jong: ‘De verschillen in tarieven zijn enorm, van 1,30 euro per kuub gas, tot meer dan 3 euro per kuub. Voor een gemiddeld huishouden scheelt dat ruim 200 euro op maandbasis.’