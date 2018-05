Erwin Olaf schenkt Rijksmuseum bijna vijfhonderd werken

Het Rijksmuseum in Amsterdam is in één klap bijna vijfhonderd werken van Erwin Olaf (58) rijker. De Amsterdamse fotograaf heeft het museum een spectaculaire schenking van 412 foto’s, zeven video’s, tijdschriften en boeken gedaan. Daarnaast kocht het Rijks nog eens, voor 200 duizend euro, zestig foto’s en drie video’s aan, met steun van de BankGiro Loterij.

Erwin Olaf (1959), Selfportrait no 4. 48 years old, 2007. Foto Erwin Olaf

Het gaat om wat het Rijksmuseum en Olaf de ‘kerncollectie’ uit zijn oeuvre noemen, de hoogtepunten uit alle belangrijke series die Olaf in zijn inmiddels veertig jaar durende carrière heeft gemaakt. Daarnaast zal het museum in overleg met de fotograaf elke komende twee jaar bepalen wat er aan nieuw werk aan de verzameling zal worden toegevoegd.

Diepgeworteld

Het Rijksmuseum beheert de nationale fotocollectie van zo’n 200 duizend foto’s. En daarin hoort, volgens Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits, het werk van Olaf. ‘Hij is een van de belangrijkste fotografen van het laatste kwart van de 20ste eeuw. Niet alleen omdat hij de homo-emancipatie een gezicht heeft gegeven, ook omdat zijn werk diep is geworteld in de visuele Nederlandse kunst. Denk aan de overeenkomsten met de eenzaamheid van de treurende Jeremia van Rembrandt of de klare lijn en strikte regie in de schilderijen van Vermeer. Als je kijkt naar zijn zorgvuldige afdrukken past hij, als neurotisch perfectionist, ook in de Nederlandse traditie van het vakmanschap.’

Aan de schenking zijn volgens Olaf geen verdere voorwaarden verbonden. ‘Mijn werk is in goede handen’, zegt hij opgelucht in een interview in de Volkskrant. ‘Dan ga ik niet zeuren over hoe vaak ik zou willen dat het wordt tentoongesteld. Ik zou het wel jammer vinden als er geen poging wordt gedaan om na mijn dood te kijken of ik tot de onsterfelijken kan behoren. Maar als dat niet lukt, even goede vrienden. Ik zit wel op die wolk, als die er überhaupt is.’ Bij Olaf werd in 1996 longemfyseem geconstateerd.

Tentoonstelling

Volgend jaar juli zal het Rijksmuseum een tentoonstelling van Olaf foto’s presenteren, in samenhang met de eigen collectie Hollandse Meesters. In 2019 zullen ook het Gemeentemuseum en het Fotomuseum Den Haag twee exposities samenstellen, naar aanleiding van Olafs 60ste verjaardag.

Olaf kreeg in de jaren tachtig bekendheid met controversiële foto’s die hij maakte van naakte dikke vrouwen in bondages, dwergen op spijkersandalen, zelfportretten met sperma in het gezicht of met stijve pik. Hij ontving er in 1989 de Eerste Prijs voor Jonge Europese Fotografen voor. Later werd het werk minder agressief en ingetogener; het bleef altijd wel tot in de puntjes uitgelicht en gestyled, wat hem in 2011 de Johannes Vermeer Prijs opleverde. Landelijke bekendheid kreeg hij door de portretten van de koninklijke familie, die hij het afgelopen decennium tot driemaal toe fotografeerde.