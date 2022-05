Ervaren strijder tegen seksuele intimidatie deinst niet terug voor riskante klus bij Ajax

Mirjam Decoz Beeld Yasmine Hamouda

Zeven weken geleden zat Mirjam Decoz op de tribune toen Ajax nogal pijnlijk door Benfica uit de Champions League werd gekegeld. Ze gaat af en toe naar de Johan Cruijff Arena, als supporter. Dat zal de komende tijd van pas komen, als ze bij de club aan de slag gaat. Veel belangrijker is dat ze expertise en tientallen jaren ervaring heeft in het arbeidsrecht en de strijd tegen seksuele intimidatie op de werkvloer.

Decoz (53) zat midden in een sabbatical voor het schrijven van een boek over deze problematiek, toen de club haar vroeg leiding te geven aan een commissie die een cultuurverandering bij Ajax moet bewerkstelligen. Veel wil ze daar niet over kwijt, zegt Decoz. ‘Voor interviews vind ik het nu nog te vroeg.’ Maar ze complimenteert de club met de ‘grondige’ aanpak van de problemen. ‘Dat zouden meer organisaties moeten doen.’

De advocaat staat voor een zware taak, blijkt alleen al uit het persbericht waarmee Ajax dinsdag de uitkomsten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij de voetbalclub wereldkundig maakte. Daarin staat een veelzeggende zin: ‘Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies.’

Zonder angst naar de vertrouwenspersoon

De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars stuurde grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega’s, en daar bleef het niet bij. Volgens Ajax waren er nog twee gevallen ‘uit het verleden’ van anderen tegen wie destijds maatregelen zijn genomen. Toch sprak niemand met de vertrouwenspersoon.

Op advies van integriteitsbureau Bezemer & Schubad, dat de club doorlichtte nadat het gedrag van Overmars naar buiten was gekomen, heeft Ajax hulp ingeschakeld. Een ‘onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie’, onder leiding van Mirjam Decoz, moet erop toezien dat werknemers straks wél naar de vertrouwenspersoon durven stappen en directieleden zich voortaan drie keer bedenken voordat ze een dickpic sturen.

Makkelijk zal dat niet worden, voorspelt Marjan Olfers. Voor een cultuurverandering is ‘veel meer nodig dan een persbericht vol mooie woorden’, waarschuwt de hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vorig decennium was ze kortstondig lid van de raad van commissarissen van Ajax. ‘Ik heb sterk de indruk dat niet alle vrouwen binnen Ajax hebben meegewerkt aan het onderzoek van Bezemer & Schubad. Ze voelen zich niet veilig. Zoals ik het inschat, moet er nog veel gebeuren.’

Nog veel open vragen

Er liggen nog zo veel vragen open, benadrukt Olfers. ‘Hebben zich eerder vrouwen gemeld bij Ajax, voordat NRC publiceerde over Overmars? Wie wist hiervan, binnen de leiding? Wat is er met die meldingen gebeurd?’ Antwoorden blijven voorlopig uit. Ajax wil niet dat de Volkskrant het onderzoeksrapport inziet, ‘vanwege de vertrouwelijkheid en om privacyredenen’.

‘Het kan een jungle zijn’, zegt Alie Kuiper over het onderzoeken van grensoverschrijdend gedrag en over de vele bureaus en andere bedrijven die daar hun brood mee verdienen. ‘Iedereen kan zomaar wat doen, er is zo veel willekeur.’

Daarmee doelt Kuiper niet op Decoz, die ze midden jaren negentig leerde kennen. Decoz sprak toen in Amsterdam een zaal toe namens de vereniging voor Vrouw en Recht, Kuiper was er als directeur van Bezemer & Kuiper, de voorganger van het bureau dat Ajax onderzocht en waarvoor Decoz af en toe een opdracht doet. (Decoz beklemtoont dat ze niet bij het Ajax-onderzoek betrokken was.)

Dertig jaar later zijn ze nog steeds bevriend. ‘We kunnen allebei niet tegen het onrecht dat vrouwen op de werkvloer meemaken’, zegt Kuiper.

De hele wereld kijkt mee

Na de reeks misstanden bij The Voice of Holland en de BOOS-uitzending van Tim Hofman zetten de twee hun schouders onder een petitie voor betere wetgeving tegen seksuele intimidatie. Ze verzamelden in korte tijd 2.200 handtekeningen – 23 organisaties verbonden zich aan het initiatief. Die overhandigden ze aan minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er is nog veel te verbeteren, zei Decoz in januari in de talkshow M. Want: hoe moeten bedrijven beleid maken op het vlak van grensoverschrijdend gedrag, terwijl daarover maar ‘een paar artikelen’ in de Arbowet staan? Hoe doe je recht aan slachtoffers, maar ook aan de plegers? Een cultuur waarin mensen tegen elkaar durven te zeggen dat die grap over de grens was, zei ze, ‘vereist meer dan een stuk papier in een la’.

Kuiper houdt liever voor zich wat ze haar voormalige collega heeft geadviseerd over Ajax. Vindt ze het niet riskant dat Decoz haar goede naam verbindt aan het bereiken van die beoogde cultuurverandering? ‘Dit zijn altijd riskante klussen’, erkent Kuiper. ‘Maar iemand moet het doen. En de hele wereld kijkt mee.’ Dat kan volgens haar juist een voordeel zijn. ‘Omdat je als Ajax niet weg komt met niks doen.’