‘Erop’ of ‘eronder’ voor de pensioenen: kabinet ontvangt oppositie voor overleg

Stakers en andere actievoerders voeren actie voor een goed pensioen. Beeld BSR Agency

Het overleg draait om vernieuwing van het pensioen maar spitst zich toe op de AOW-leeftijd en de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. Als het overleg mislukt, dreigt in 2020 en 2021 voor miljoenen pensioenen verlaging. Bovendien stijgt de AOW-leeftijd dan op 1 januari 2020 naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar.

Als die beoogde AOW-leeftijd in 2020 verandert, dan moet dat voor 1 juli in de wet zijn vastgelegd. Dat betekent dat er vier weken de tijd is om die wet aan te nemen. Dat is voor Haagse begrippen erg kort. Het kabinet richt zich in eerste instantie tot de ‘linkse’ oppositie van PvdA en GroenLinks omdat die goede banden met de FNV hebben. De SP wil net zoals een spraakmakend deel van de FNV verlaging van de AOW-leeftijd en dat lijkt politiek onhaalbaar. Mogelijk wordt SP-leider Lillian Marijnissen desondanks bij het overleg betrokken. Ook op ‘rechts’ zoekt het kabinet overigens extra steun, zoals bij de SGP.

Levensverwachting

Er wordt nu gesproken over het ‘bevriezen’ van de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden. Daarna zou de AOW-leeftijd niet meer gekoppeld worden aan de levensverwachting van 65-plussers. Als hun levensverwachting een jaar stijgt, gaat de AOW-leeftijd volgens de wet nu ook met een jaar omhoog. De start van het pensioen is gekoppeld aan de AOW-leeftijd, al kan het pensioen ook eerder of later ingaan.

Nu wordt gesproken over tien of acht maanden later AOW als de levensverwachting een jaar stijgt. Zo’n aanpassing kost de schatkist op termijn vele miljarden, zo houdt het kabinet de sociale partners en de oppositiepartijen voor. Maar voor de FNV en oppositiepartijen is enkele jaren bevriezing van de AOW-leeftijd en daarna een minder snelle stijging een voorwaarde voor een akkoord.

Het kabinet zoekt steun bij oppositiepartijen omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Wetgeving over een nieuw pensioencontract vergt ruim een jaar omdat het erg technisch is. Dat betekent dat het volgende kabinet betrokken is bij de invoering. Om te voorkomen dat de opvolgers weer aan de wet gaan morrelen, hecht het kabinet aan brede steun in het parlement.

Flexibel pensioen

Het cruciale overleg vindt vandaag plaats tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers . Het kabinet stelt de spelregels op voor pensioenfondsen, die bestuurd worden door de sociale partners. Zij zijn daardoor onmisbaar bij de invoering van een nieuw pensioencontract. Daarbij gaat het erom dat het pensioen flexibeler wordt. Als het pensioenfonds er slecht voor staat, wordt het pensioen eerder verlaagd, maar als het goed gaat, gaan de pensioenen sneller omhoog. Daarnaast wordt de subsidiëring van oudere werknemers bij hun pensioenopbouw door hun jongere collega’s afgeschaft. Om de ouderen te compenseren voor het wegvallen van de subsidie gaat de pensioenpremie de komende jaren niet omlaag, misschien zelfs iets omhoog.

Om de druk op het overleg te verhogen, maakt de toezichthouder op de pensioenfondsen, de Nederlandsche Bank, vandaag bekend hoeveel pensioenfondsen er nu zo slecht voor staan dat zij begin volgend jaar en in 2021 de uitkeringen moeten verlagen. DNB meldt dit jaarlijks begin juni. Door de lage en nog steeds dalende rente verkeren honderden pensioenfondsen al jaren in zwaar weer.