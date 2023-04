Ernstige treinongevallen komen in Nederland zelden voor, meeste slachtoffers bij spoorwegovergangen

De ontspoorde trein bij Voorschoten. Beeld Daniel Rosenthal /de Volkskrant

Het meest recente ongeval met meerdere slachtoffers was in 2018 in Oss. Vier kinderen kwamen toen om het leven bij een ongeluk met een Stint (een elektrische bolderkar) op het spoor.

Elk jaar vallen er meerdere doden door treinongevallen, maar meestal gaat het om mensen die een spoorwegovergang oversteken. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Gevallen van zelfdoding worden hierbij niet meegeteld.

Tussen 2012 en 2021 kwamen in Nederland 126 mensen om door een treinongeval; slechts vijf keer ging het om een passagier of een werknemer. Onder de mensen die zwaargewond raakten, waren wel veel passagiers en werknemers.

Europese spoorwegovergangen stuk veiliger dan tien jaar geleden

Europese spoorwegen worden steeds veiliger, blijkt uit cijfers van Eurostat. Sinds 2012 is het aantal doden door een treinongeluk in de Europese Unie sterk gedaald.

In 2012 en 2013 vielen nog zo’n 1.100 dodelijke slachtoffers bij treinongevallen, in 2019 waren dit er 800. In 2020 en 2021 daalde het aantal verder, maar dat komt volgens Eurostat deels door de coronapandemie, waardoor er minder treinen reden.

Met name het aantal slachtoffers langs het spoor en bij spoorwegovergangen daalde, maar ook het aantal omgekomen inzittenden daalde. Voor 2023 kan dit aantal weer stijgen, in Griekenland kwamen eind februari nog tientallen mensen om het leven door een treinbotsing.