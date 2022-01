Ernstige incidenten blijven uit op eerste dag truckersprotest tegen Canadees coronabeleid

Duizenden mensen waren in Ottawa op de been om te demonstreren tegen het coronabeleid van premier Trudeau. Beeld AFP

Vooraf hielden de Canadese autoriteiten rekening met ernstige ordeverstoringen, omdat op sociale media werd opgeroepen tot een bestorming van het Canadese parlement. Ook werden mensen aangespoord politici thuis op te zoeken. Uit voorzorg heeft premier Trudeau zijn ambtswoning verlaten. Gevreesd werd voor een Canadese versie van de bestorming van het Capitool vorig jaar.

Ernstige incidenten deden zich echter niet voor. Ongeveer twaalf truckers parkeerden hun vrachtwagen voor het graf van de onbekende soldaat. De trucks werden weggesleept. ‘Parkeren op deze heilige grond was een teken van een compleet gebrek aan respect’, zei de burgemeester van Ottawa, Jim Watson.

Later dansten betogers op het graf, hetgeen scherp werd veroordeeld door de hoogste militair van Canada, generaal Wayne Eyre. ‘Generaties van Canadezen hebben gevochten voor onze rechten, inclusief de vrijheid van meningsuiting. Maar niet hiervoor. De mensen die hierbij betrokken zijn moeten zich schamen’, aldus Eyre.

Hakenkruisvlag

Minister van Defensie Anita Anand noemde het gedrag van de betogers ‘verachtelijk’, ook omdat er ‘symbolen van haat’ in de menigte werden gezien, zoals een hakenkruisvlag en de ‘confederate-flag’ van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog. Sommige demonstranten vergeleken de coronamaatregelen met het naziregime.

Het ‘vrijheidskonvooi’ begon als een beweging van vrachtwagenchauffeurs die protesteerden tegen het feit dat zij zich verplicht moesten laten inenten als zij terugkwamen van een rit naar de Verenigde Staten. Het konvooi groeide uit tot een breder protest tegen premier Trudeau en zijn coronabeleid dat onder meer vaccinatie verplicht stelt voor federale ambtenaren.

Vanuit de Verenigde Staten werden de betogers gesteund door oud-president Trump. Op een bijeenkomst in Texas zei Trump dat de betogers in Ottawa meer deden om ‘onwettelijke verplichtingen’ en ‘Amerikaanse vrijheden’ te verdedigen dan president Biden en andere Amerikaanse leiders. Op de Amerikaanse tv-zender Fox News riep presentator Greg Gutfeld de Amerikanen op om ‘gas te geven als de Canadese truckers’.

De protesten in Ottawa gaan zondag door. Sommige truckers hebben gezegd dat zij pas weg zullen gaan als de Canadese regering de verplichte vaccinatie bij terugkeer uit de VS afschaft. Dat lijkt echter uitgesloten. Premier Trudeau noemde de demonstranten een ‘zeer verontrustende, kleine, maar zeer luidruchtige minderheid’. Volgens opiniepeilingen wordt het coronabeleid van Trudeau breed gesteund. Van de Canadezen is 79 procent volledig gevaccineerd. Ook de vakbond van truckers distantieerde zich van het protest. Ongeveer 80 procent van de chauffeurs zou gevaccineerd zijn.