Ernstige escalatie Chinees-Indiaas grensconflict: twintig soldaten overleden

Chinese paramilitairen patrouilleren buiten de Indiase ambassade in Beijing. De landen proberen hun relatie niet al te zeer te laten verzieken door een slepend grensconflict. Beeld AFP

China en India voerden ruim vijftig jaar geleden een korte maar hevige oorlog om de heerschappij over een drietal gebieden aan hun 4.050 kilometer lange grens. Regelmatig laaien de spanningen aan de grens op, maar sinds een laatste militaire aanvaring aan de grens van de Indiase deelstaat Arunachal Pradesh in 1975 zijn er geen doden meer gevallen.

Zowel India als China zien de relatieve rust aan de grens als bewijs dat hun ‘volwassen’ aanpak van een potentieel desastreus conflict tussen deze twee Aziatische kernwapenstaten werkt: zolang er geen oplossing is voor het grensconflict hebben de troepen de opdracht gewapende schermutselingen koste wat het kost te vermijden. Zo wordt de relatie tussen India en China niet totaal door het slepende grensgeschil verziekt.

Maandag werd dan ook niet geschoten. Het dodelijke incident begon als een van de vele vuistgevechten tussen Chinese en Indiase soldaten, die elkaar regelmatig met stokken en stenen te lijf gaan. Een anonieme bron bij de Indiase regering beschrijft het gevecht: ‘Ze vielen aan met ijzeren staven, de leidinggevende officier raakte ernstig gewond en viel, en toen dat gebeurde kwamen er nog meer soldaten op af. Die vielen aan met stenen.’

In eerste instantie meldde India dat het drie militairen had verloren, onder wie een kolonel. Later werd het dodental bijgesteld naar twintig. Volgens India heeft ook China manschappen verloren, maar de Chinese overheid heeft die berichten tot dusver niet officieel bevestigd.

Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken, geeft India de schuld van de escalatie. ‘De Indiase zijde heeft twee maal de grens overschreden en de Chinese troepen uitgedaagd en aangevallen, en daarmee een gewelddadige fysieke confrontatie tussen de twee grenslegers veroorzaakt.’

In gesprek

De commandanten van beide partijen waren de afgelopen tien dagen juist met elkaar in gesprek over het stabiliseren van de situatie na een eerder gevecht met ijzeren staven tussen honderden Chinese en Indiase soldaten. Nog voordat er afspraken waren gemaakt over het verminderen van troepen, vielen er bij het jongste incident doden.

Nu proberen de plaatselijke bevelhebbers te voorkomen dat de explosieve situatie verder op scherp komt te staan. Het Chinese leger heeft India opgeroepen onmiddellijk te stoppen ‘met provocaties’ en terug te keren aan de onderhandelingstafel. ‘Dit is heel, heel erg ernstig, dit gaat iedere dialoog die nog gaande was verpesten’, aldus een voormalige Indiase legercommandant van de noordelijke regio tegen persbureau Reuters.

Het incident speelde zich af in de regio Ladakh in de Galwan-vallei, die ligt ingeklemd tussen India, Pakistan en China. Daar - en op andere plekken aan de betwiste grens - hebben beide landen de afgelopen maand hun al aanzienlijke militaire aanwezigheid versterkt door duizenden extra soldaten naar het hooggebergte te sturen. Sindsdien gaan ze regelmatig met elkaar op de vuist.

In Ladakh en andere gebieden langs de grens beschuldigen China en India elkaar aan de lopende band van schendingen van een bestandslijn genaamd Line of Actual Control (LAC). Vooral de aanleg van infrastructuur zoals wegen en vliegveldjes door beide partijen rond de grens hebben de spanningen doen oplopen. China ergert zich aan nieuwe Indiase wegen en een vliegveld, India is op zijn beurt woedend over een Chinese weg die regelrecht op de Indiase grens afstevent. Zowel New Delhi als Beijing houden vol alleen in hun eigen gebied te bouwen.