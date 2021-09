Ernst-Jan Pfauth vertrekt bij De Correspondent: ‘Het is tijd voor een nieuwe directeur’

Ernst-Jan Pfauth in Williamsburg, New York. Beeld DANIEL ROSENTHAL

In een verklaring op de site van De Correspondent schrijft Pfauth dat vrijwel alles is gelukt wat hij wilde bereiken bij het platform. Tegelijk heeft hij de verantwoordelijkheid die zijn functie met zich meebracht als heel zwaar ervaren en hij en zijn gezin hebben daar ‘soms onder geleden'. Pfauth vindt dat het ‘na deze opbouwfase’ tijd is voor een nieuwe directeur.

Voorbij de waan

Onder leiding van Pfauth en hoofdredacteur Rob Wijnberg (39) – beiden afkomstig van NRC Next – groeide De Correspondent uit tot een vaste waarde in het Nederlandse journalistieke landschap. Met hun voornemen om ‘voorbij de waan van de dag’ te komen, wisten ze ruim 70 duizend betalende abonnees binnen te halen. Ook kreeg het platform met een eigen uitgever een voet tussen de deur in de boekenwereld. Redacteur Rutger Bregman domineerde een tijd de bestsellerlijsten met het boek De meeste mensen deugen.

Een smet op Pfauths directeurschap is het mislukt avontuur dat De Correspondent vorig jaar aanging in de Verenigde Staten. Het platform, dat volledig draait op betalende abonnees, wist met een crowdfundingsactie 2,6 miljoen dollar bij elkaar te halen voor een Engelstalige redactie (The Correspondent). Pfauth en Wijnberg verhuisden voor het plan naar New York en kregen enthousiaste medewerking van prominente Amerikanen, zoals mediacriticus Jay Rosen.

Amerikaanse avontuur

Toen vijf maanden later bleek dat The Correspondent niet van plan was om zich te vestigen in New York maar in Amsterdam, kregen Pfauth en Wijnberg stevige kritiek. Abonnees en medewerkers voelden zich bekocht omdat ze vonden dat een Amerikaans medium ook een standplaats in de VS moest hebben. Aanvankelijk ontkende de hoofdredactie dat er ooit gecommuniceerd was dat er een kantoor in New York zou komen. Na de ophef ging het platform alsnog door het stof met een excuusbrief aan leden en donateurs. Toen abonnees The Correspondent massaal links lieten liggen, besloten Pfauth en Wijnberg de stekker uit het Amerikaanse broertje te trekken.

De Correspondent zag in 2013 het licht na een succesvolle crowdfundingsactie. Het journalistieke platform werd opgericht met het doel een tegenwicht te bieden aan de snelle, dagelijkse nieuwsverslaggeving elders in de media. Het online platform biedt daarom alleen duidende en analyserende stukken bij kwesties zoals het klimaat en woningnood. Ook zijn de redacteuren bij De Correspondent geen naam- en gezichtsloze schrijvers, maar worden ze prominent – inclusief getekend portret – naar voren geschoven als deskundig op hun gebied.

De Correspondent maakte verder vandaag bekend dat de omzet in 2020 8,6 miljoen euro bedroeg. Het resultaat voor belasting was 1,6 miljoen euro en na belasting 1,2 miljoen euro. Het platform verklaart dat de winst volledig wordt toegevoegd aan de reserves, ‘zodat we deze in de toekomst kunnen investeren in onze journalistiek’.

De Correspondent is niet het eerste succesvolle online journalistieke platform in Nederland. Van eerdere datum (2009) is Follow The Money (FTM) dat zich richt op financiële onderzoeksjournalistiek. FTM zag het betalende ledenaantal de afgelopen jaren groeien tot 30 duizend. Het platform nam het afgelopen jaar samen met De Volkskrant een leidende rol in de onthullingen over ‘mondkapjesmiljonair’ Sywert van Lienden, die fors geld verdiende aan de inkoop van mondkapjes, terwijl hij beweerde het ‘om niet’ te doen.

De Correspondent gaat komende maanden op zoek naar een nieuwe directeur. Op 1 maart 2022 zal Pfauths opvolger aan de slag gaan.