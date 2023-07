Erken ook de koloniale uitbuiting van Hindoestanen, die begon na de afschaffing van de slavernij

Om de koloniale plantage-economie met goedkope arbeid draaiende te houden werden 34 duizend Indiërs naar Suriname verscheept. ‘Ook Hindoestanen verdienen het om onderdeel te worden van ons gedeelde verleden en ons collectieve bewustzijn.’

‘Een komma, geen punt.’ Met die woorden schreef premier Rutte op 19 december 2022 geschiedenis. Na decennia van strijd, pijn en verdriet bood hij de nazaten van tot slaafgemaakten excuses aan voor het Nederlands slavernijverleden. Niet alleen excuses, maar ook erkenning van de verschrikkingen die hun voorouders hebben moeten doorstaan. Erkenning dat de slavernij in Suriname niet stopte in 1863, maar pas in 1873 en dat de doorwerking van dat verleden tot op de dag van vandaag voelbaar is.

Ik was die dag aanwezig in het Nationaal Archief in Den Haag als politiek verslaggever namens de Volkskrant. De afgelopen negen jaar heb ik als journalist op het Binnenhof het racismedebat van dichtbij zien veranderen. Van premier Rutte die delen van derde generatie Nederlanders van Marokkaanse en Turkse afkomst wegzette als ‘buitenstaanders’, en VVD-campagneleider Thierry Aartsen die twitterde te genieten van Zwarte Pieten die op het veld van NAC dansten op het nummer Oh Sylvana (‘Kun jij niet gaan emigreren. ’t Is met jou toch kut met peren’).

Over de auteur Avinash Bhikhie is politiek verslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2014 over de nationale politiek.

Van de oorverdovende stilte op het Binnenhof toen vreedzame anti-Zwarte Piet-demonstraties door hard politieoptreden en tegendemonstraties meerdere malen uit de hand liepen, en CDA’er Chris van Dam die vond dat de Amsterdamse burgemeester Halsema door het dragen van een button met daarop het jaartal 1873 tijdens de Black Lives Matter-demonstraties haar neutraliteit had verloren.

Duister verleden

Tot nu, met het aanbieden van de excuses. Als Nederlander zat ik op die 19de december met een gevoel van opluchting en hoop in het Nationaal Archief. Ik zag dat dit land het in zich heeft het duistere verleden recht in de ogen te kijken. Te erkennen wat geweest is, zodat we kunnen toewerken naar een gelijkwaardige samenleving waarin we elkaars verhalen kennen. Dat we van elkaar weten wie we zijn, waar we vandaan komen, wat onze geschiedenissen zijn en waar we uiteindelijk met elkaar naartoe willen.

Op 1 juli staat Nederland groots stil bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Caribische eilanden. Een herdenking die dit keer niet omgeven is met woordenspelletjes die de regering verhinderen rekenschap te geven voor de rol van de Nederlandse staat en zijn voorgangers in de trans-Atlantische slavenhandel. Dit keer zijn die excuses gemaakt en zal de koning spreken. Gehoopt wordt dat ook hij, als staatshoofd, het voorbeeld van Rutte zal volgen.

En toch is 1 juli voor mij persoonlijk een moeilijke dag. Voorheen vierde ik Ketikoti samen met de Afro-Surinaamse gemeenschap in Amsterdam met festivals vol lekkernijen. De laatste jaren voelt dat voor mij steeds ongemakkelijker. 1 juli 1873 zette Nederland weliswaar een punt achter de slavernij, maar een komma achter de plantage-economie. Het betekent het begin van de contractarbeid van mijn voorouders: goedkope arbeidskrachten uit India, het toenmalige Brits-Indië. Indiërs onder wie het overgrote deel hindoes, maar ook moslims en christenen die zich in Suriname vestigden. Hindoestanen.

Beeld Laurens van Gurp

Contractnummer: KK/751

Mijn overgrootvader vertrok op 11 januari 1908 vanuit het depot in toenmalig Calcutta naar Paramaribo. 21 jaar was hij, afkomstig uit het dorpje Marwatiya uit de provincie Uttar Pradesh. Meer dan een maand duurde de overtocht op het schip Ganges. 17 februari zette hij voet op Surinaamse bodem. In Paramaribo werd hij op de plantage Peperpot te werk gesteld. Contractnummer: KK/751. 21 jaar, hij had een wrat op zijn voorhoofd, las ik een paar weken geleden in zijn digitale dossier, opgeslagen door het Nationaal Archief.

Wat ik van zijn migratieverhaal wist, hoorde ik van familieverhalen die mij pas in mijn twintiger jaren zijn verteld door mijn inmiddels overleden oom. Hij heeft mijn Indiase overgrootvader nog gekend. Bhikhie Karia, was zijn naam. Zijn kinderen, kleinkinderen en ikzelf, dragen zijn voornaam als familienaam. Een man van weinig woorden, zo herinnerde mijn oom hem. De overtocht van de ene naar de andere kant van de wereld maakte Bhikhie volgens de familieoverlevering vanwege de liefde.

Hij, een hindoe, was verliefd op zijn buurmeisje Rasula Gulzar, mijn overgrootmoeder. Rasula was moslim. Een liefde die tot op de dag van vandaag in India niet breed geaccepteerd is. Bhikhie kwam uit een timmermansfamilie en kreeg op een dag de taak nieuwe gereedschappen te kopen. Met het boodschappengeld op zak haalde hij zijn liefde, mijn overgrootmoeder, op en koos voor een nieuw bestaan in Suriname.

Waarschijnlijk klopt dit romantische verhaal niet. In de dossiers van het Nationaal Archief stuitte ik op onvolledigheden. Rasula Gulzar, contractnummer LL/462, kwam uit Habibpur, provincie Bengalen: een dorpje 710 km ten oosten van Marwatiya. Ze vertrokken niet samen. Rasula Gulzar vertrok een jaar na mijn overgrootvader op 15 januari 1909. Ze was 17 jaar. En volgens haar dossier had ze een kind. Dat ze elkaar kenden vanuit India is zeer onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat ze elkaar op plantage Peperpot ontmoetten. In 1917 trouwden zij. Of haar kind echt haar kind was, weten we niet. Het kon ook een ander familielid zijn, of een kind waarover zij zich ontfermd had. Ik weet het niet. Mijn overgrootopa heeft het kind wel erkend, lees ik in het dossier.

Over de werkomstandigheden is mij niet veel verteld. Ook mijn ouders kregen de verhalen van de plantages niet mee. ‘Daar werd niet over gesproken. Onze ouders hadden andere zaken aan het hoofd: overleven’, zegt mijn vader. Wel kreeg ik uit verhalen vanuit de gemeenschap het idee dat Hindoestanen als gelijkwaardige partners een contract met de Nederlanders ondertekenden en ervoor kozen om de bittere armoede in India te ontvluchten voor een beter bestaan in Suriname. Onze migratie was het vieren waard.

Maar dat is toch niet het hele verhaal.

Avinash Bhikhie Beeld Ivo van der Bent

Mariënburg

In december 2016 vierde ik de feestdagen in Suriname bij mijn tante en mijn schoonfamilie. Kerst en Oud & Nieuw is voor de Surinaamse diaspora in Nederland dé periode om de feestdagen onder de tropische zon met familie en vrienden in Suriname te vieren. Om je heen zie je landgenoten, Surinaamse-Nederlanders, met de laatste zomermode uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Voor mij staan die vakanties in het teken van het weerzien met familie, ontspanning in de hangmat en veel lekker eten. Bezienswaardigheden zijn er zeker: het tropisch oerwoud in de binnenlanden en de koloniale binnenstad van Paramaribo is ook het bezoeken waard. Vaak genoeg stap je ook gewoon de auto in om de drukke binnenstad te ontvluchten. ‘Uitrijden’, noemen Surinamers dat.

Op een middag reden we naar het dorpje Mariënburg. De zon brandde in mijn nek, de muskieten waren buiten de stad in overtal, maar als Hollander was ik goed voorbereid: met jaloezie keek mijn familie hoe effectief mijn muggenspray was. Mariënburg is een voormalige plantage die is opgericht in 1745 – na de inval, de bezetting en de toe-eigening van het land door de Europeanen. In 1882 is de voormalig koffieplantage door de Nederlandsche Handel-Maatschappij, opgericht door koning Willem I en de voorloper van de ABN Amro Bank, overgenomen en omgevormd tot een suikerplantage. De onderneming bouwde er een grote suikerfabriek die daar tot de dag van vandaag staat. Mijn vader vertelde mij vroeger over zijn schoolreisjes naar Mariënburg. Het was een heus uitje: de stad uit met, als je geluk had, een koud glazen flesje Coca-Cola.

Ik was er vaker geweest. Heel bijzonder vond ik de plek nooit: de suikerfabriek ligt er totaal vervallen bij en veel is er verder niet te doen. Maar dit keer viel mijn oog op een gedenkteken dat er stond: ‘Monument ter nagedachtenis aan alle dappere contractarbeiders bij de opstand van 30 juli. Deze opstand vond zijn oorsprong in de onderdrukking, uitbuiting en vernedering van de contractarbeiders door de koloniale heersers.’ Centraal op het monument staan de namen van de opstandelingen. Indiase namen.

Stomp

Het voelde als een stomp in mijn maag. Opstandelingen? Onderdrukking en vernedering? Daar had ik niet eerder van gehoord. Niet van mijn vader, niet van mijn ooms. ‘Over opstanden leerden wij op school niets’, zegt mijn vader als ik hem er nu naar vraag. ‘Ons is over de negatieve kanten van ons migratieverleden niets verteld.’ Mijn moeder vult aan: ‘Het koloniaal onderwijs leerde ons dat we blij moesten zijn dat we in Suriname waren. Onze migratie was iets om te vieren, werd ons verteld.’

Mij is hier in Nederland ook niets over verteld. Niet op de basisschool, niet op de middelbare school en ook niet tijdens de colleges koloniale geschiedenis en slavernijgeschiedenis van mijn studie geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Bij thuiskomst na de vakantie in 2016 besluit ik op zoek te gaan naar meer informatie. De Nederlandsche Handel-Maatschappij nam na de afschaffing van de slavernij de verlaten plantage Mariënburg over, en met de onderbetaalde contractarbeiders bloeide de suikerproductie op.

De slechte leefomstandigheden, de verlaging van de lonen en de aanrandingen door plantagedirecteur James Mavor leidden in juli 1902 tot verzet. De contractarbeiders doodden Mavor, waarna het koloniaal leger naar Mariënburg trok. Ze arresteerden meer dan honderd arbeiders, openden het vuur op de opstandige menigte en doodden zo 24 contractarbeiders. Een aantal van hen werd gedumpt in een massagraf en overgoten met ongebluste kalk, waardoor hun lichamen waarschijnlijk zijn vergaan. Het is slechts een van de vele opstanden die op de plantages uitbraken.

Contractarbeid werd door de planters gezien als de oplossing om na de afschaffing van de slavernij met lage lonen de plantage-economie draaiende te houden. Een experiment met Chinese contracten in de jaren zestig van de 19de eeuw bleek geen succes. De oplossing werd gevonden in Brits-Indië.

Traktaat

Na de afschaffing van de slavernij in de Britse (1833) en Franse (1848) koloniën werden al eerder Brits-Indiërs te werk gesteld. De Britten hadden in India al een werkend systeem van werving en transport van de arbeiders. Brits-Indiërs werden verscheept naar onder meer Mauritius, Jamaica, Trinidad, Brits-Guyana, Martinique, Guadeloupe, Frans-Guyana en nog veel meer koloniale wingewesten. Dat wilde Nederland ook. In 1870 sloot Den Haag, onder druk van de plantagehouders, een traktaat met de Britten om gebruik te mogen maken van de invoer van Indiase contractanten.

Op 5 juni 1873, enkele weken voor de echte afschaffing van de slavernij, kwamen de eerste Brits-Indische contractanten in Suriname aan. 410 contractarbeiders voeren met het zeilschip de Lalla Rookh in 99 dagen naar de andere kant van de wereld, waar in Suriname de plantage-economie in stand kon worden gehouden zodat Europeanen konden blijven genieten van goedkope koffie en suiker. Elf Indiërs overleefden de overtocht niet.

In totaal verscheepten de Britten naar schatting meer dan 1 miljoen Indiërs over de hele wereld om de plantages in de Europese koloniën draaiende te houden. Een komma, geen punt. Meer dan 34 duizend Indiërs vonden in de periode 1873 tot 1916 verspreid over 64 schepen hun weg naar Suriname. De meesten uit Noord- en Oost-India, de provincies Bihar en Uttar Pradesh. Specifiek de Indiërs die in Suriname terechtkwamen noemen we vandaag de dag Hindoestanen, een verwijzing naar het gebied (stan) waar de hindoes vandaan komen.

Sommigen vertrokken uit vrije wil. Weg van de onderdrukkende kasteverschillen of afkeuring van interreligieuze liefdes. Weg van de armoede, uitbuiting en uitzichtloosheid onder de Britse heerschappij. Weg van de toegenomen hongersnoden onder Brits bewind.

Ontvoerd en gedwongen

Anderen werden geronseld. Onder valse voorwendselen gelokt met beloften van gouden bergen in het land van de hindoegod Sri Ram: Suriname. Weer anderen werden ontvoerd en gedwongen het contract te ondertekenen. Een vijfjarig contract waarmee maximaal zes dagen in de week gewerkt mocht worden voor een loon van maximaal 60 cent per dag voor de mannen, 40 cent voor vrouwen en jongens. Na vijf jaar konden de contractarbeiders terugkeren, wat ongeveer eenderde van de arbeiders uiteindelijk ook deed.

De reis naar Suriname was zwaar. Het kwam geregeld voor dat contractanten de overtocht niet overleefden. Ook in Suriname was het voor vele Indiërs afzien. In de eerste negentien maanden stierven 797 van de 3.833 contractarbeiders. De omstandigheden waren dusdanig slecht dat de Britse regering in 1875 de emigratie opschortte. Dat kon zij doen, omdat de Indiërs onderdanen bleven van de Britse kroon. Nadat Nederland beterschap beloofde, werd de contractmigratie hervat.

Om van de bemoeienis van de Britten af te komen, besloot Nederland ‘eigen’ contractarbeiders te ronselen. Vanaf 1890 tot 1939 vertrokken vanuit Indonesië (toenmalig Nederlands-Indië) 32.956 contractarbeiders naar Suriname, die bekendstaan als Javanen. Een kwart van hen keerde terug. De eerste Javanen kwamen terecht op plantage Mariënburg waar zij samen met de Hindoestanen in opstand kwamen.

De omstandigheden op de plantages bleven zwaar. Het werk was slopend. Lonen werden niet altijd uitbetaald of verlaagd. Sommige plantagehouders zetten de lijfstraffen uit de slavernijperiode voort. Het koloniaal racisme en de uitbuiting bleven aan de orde van de dag. In 1916 kwam er een einde aan de Brits-Indische contractarbeid. Onder druk van Indiase vrijheidsstrijders die zich bekommerden om het lot van hun landgenoten, besloot de Britse overheid een eind te maken aan de wereldwijde verplaatsing van Indiërs. Het laatste contract werd in 1920 uitgediend. De Javaanse contractarbeid zou tot 1930 doorgaan.

Beeld Laurens van Gurp

De contractarbeid is op veel fronten niet te vergelijken met de slavernij, al verschilden de werkomstandigheden in de eerste jaren nauwelijks met die van de tot slaafgemaakten. Er is een fundamenteel verschil tussen een contractant die formeel uit vrije wil een verbintenis aangaat met een werkgever en een tot slaafgemaakte die als bezit van een mens verhandeld kon worden. Bovendien was de omvang en tijdsduur van de gedwongen migratie van Afrikanen van onmiskenbaar andere proporties.

Naar schatting ging het om 12 miljoen Afrikanen, Nederlandse schepen vervoerden 550 duizend van hen, van wie er 200 duizend in Suriname terechtkwamen. Zij werden ontvoerd, verhandeld, gedehumaniseerd en tot slaaf gemaakt. De duur (350 jaar slavernij) is niet te vergelijken met de periode van de contractarbeid die na het uitdienen van het laatste contractjaar eindigde in 1920: nog geen vijftig jaar.

Gedurende de slavernij is Afrikanen hun naam, taal, cultuur en religie afgenomen. Zij zijn gedwongen bekeerd en later geassimileerd. Hindoestanen is dat leed bespaard gebleven. Zij behielden hun naam, taal, cultuur, eetgewoonten en religie. Velen kunnen nagaan waar in India hun voorouders vandaan komen, al kunnen veel andere nazaten dat niet: bij de registratie zijn namen verloren gegaan en nieuwe namen verzonnen.

Vanuit de Afro-Nederlandse gemeenschap klinkt dan ook begrijpelijkerwijs de roep om de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het teken te laten van hún geschiedenis. Dat het leed van hun voorouders op zichzelf staat en hoe zij de doorwerking tot de dag van vandaag voelen, bijvoorbeeld bij het uitspreken van hun eigen achternamen die verwijzen naar plantages en slavenhouders.

Direct verbonden

Tegelijkertijd is ook mijn geschiedenis direct verbonden met de afschaffing van de slavernij. Zonder 1 juli zouden mijn overgrootouders uit India niet in Suriname terecht zijn gekomen. Zonder de slechte economische omstandigheden voor en na de dekolonisatie van Suriname zouden mijn ouders niet naar Nederland zijn vertrokken en was ik – waren wij, Hindoestanen – niet in Nederland.

‘Een komma, geen punt.’ Met die belofte gaat het kabinet zich ervoor inzetten dat het slavernijverleden en de belangrijke rol daarvan in de Nederlandse geschiedenis onderdeel wordt van ons gedeelde verleden en ons collectieve bewustzijn.

Nee, de Hindoestaanse contractarbeid is niet te vergelijken met de omvang en impact van de slavernij. Wel verdienen Hindoestanen de erkenning dat zij na de afschaffing van de slavernij, vaak onder valse voorwendselen, verscheept zijn naar de andere kant van de wereld waar zij tegen te lage lonen zijn uitgebuit om de plantage-economie in stand te houden en Europeanen te blijven voorzien van luxegoederen. Ook Hindoestanen verdienen het om onderdeel te worden van ons gedeelde verleden en ons collectieve bewustzijn.

Vandaag de dag zijn Hindoestanen de grootste etnische bevolkingsgroep in Suriname en vormen zij de grootste etnische bevolkingsgroep onder de Nederlanders met een Surinaamse achtergrond. En toch heb ik van jongs af aan Nederlanders moeten vertellen waar ik vandaan kom en wat een Hindoestaan is. Onlangs nog, op het Binnenhof aan volksvertegenwoordigers. Ik moest Nederlanders hun eigen geschiedenis bijbrengen en vertellen dat Suriname uit meer bevolkingsgroepen bestaat dan alleen de nazaten van tot slaafgemaakten. Dat ik nu hier ben, omdat Europeanen in India en in Suriname waren.

Tijd en moeite

Voor de krant sprak ik recentelijk met minister Robbert Dijkgraaf, de minister die verantwoordelijk is voor de invulling van het herdenkingsjaar. Ik was blij verrast te horen dat het kabinet het komend jaar aandacht zal besteden aan niet alleen de Hindoestaanse contractarbeiders, maar ook de Javaanse. Het zal tijd en moeite kosten om ons bewust te worden van álle geschiedenissen.

Ik zal nog veel vaker dit verhaal moeten vertellen en ik zal dat blijven doen. Maar dat is niet voldoende. Bij aandacht tijdens het herdenkingsjaar mag het niet blijven. Nog te weinig is bekend over de contractarbeid en de omstandigheden waaronder Hindoestanen in Suriname en vervolgens Nederland aankwamen. Meer en beter wetenschappelijk onderzoek is nodig.

Onlangs ben ik voor het eerst vader geworden. Mijn Hindoestaanse vrouw en ik kozen voor een Indiase naam: Simran, geschenk van God. Ik hoop dat kleine Simran straks niet hoeft uit te leggen wat een Hindoestaan is en hoe zij in Nederland terechtgekomen is. Dat Nederlanders niet hoeven door te vragen. Zij is Simran en zij is Hindoestaan. Geen komma, punt.