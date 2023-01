Eritrese mensensmokkelaar voor rechter in Zwolle: ‘Hij is een sadist. Een monster’

Migranten wachten op redding op een zinkend bootje voor de Libische kust. De Eritrese mensensmokkelaar G. zou met een kompaan in het noorden van Libië twee detentiecentra hebben gerund. Beeld Abdullah Elgamoudi / AFP

De afgelopen jaren vertelden verscheidene slachtoffers van Tewelde G., een van de wreedste mensensmokkelaars ter wereld, op wat voor schaal hij vrouwelijke migranten misbruikte. Hij zou meerdere kinderen bij hen hebben verwekt, ook al waren de vrouwen getrouwd of minderjarig, en filmde de verkrachtingen bovendien geregeld om zijn slachtoffers op een later moment te kunnen chanteren.

De 39-jarige Eritrese mensensmokkelaar G., beter bekend onder zijn bijnamen Walid of Welid, werd in oktober door Ethiopië uitgeleverd aan Nederland om hier terecht te staan voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, mensensmokkel, gijzeling, afpersing en geweld, waaronder seksueel geweld. Dinsdag begon zijn proces in Zwolle, waarvoor het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) samenwerkte met onder meer het Internationaal Strafhof, Europol, Interpol, Zweden en Italië. Het is de eerste keer dat er in Europa zo’n belangrijke mensensmokkelaar voor een rechter verschijnt.

Tewelde G. in de rechtbank in Zwolle. Hij zou op grote schaal Eritreeërs vanuit Afrika naar Nederland hebben gesmokkeld en zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig geweld, zoals mishandeling, marteling en verkrachting. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Welid zal de komende maanden worden berecht samen met vijf in Nederland wonende partners en vooral: samen met de 39-jarige Eritreër Kidane Zekarias H., tot voor kort een van de meest gezochte mensenhandelaars ter wereld. Kidane werd op 1 januari opgepakt tijdens een internationale politieoperatie onder leiding van de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland zal binnenkort om zijn uitlevering vragen.

Spoorloos verdwijnende migranten

Samen runden Welid en Kidane jarenlang twee aan elkaar grenzende detentiecentra in Bani Walid, een Libische stad die door veel migranten ‘de spookstad’ wordt genoemd, omdat er zovelen van hen verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Tussen 2014 en 2018 werden in hun beide kampen tienduizenden vluchtelingen verhandeld, afgeperst, gemarteld en verkracht. Een getuige beweerde tijdens een eerdere rechtszaak tegen Welid in Ethiopië dat hij hem ooit had horen pochen dat hij alleen al in 2015 15 duizend mensen naar de EU te had gesmokkeld.

‘Vooral Welid staat bekend om zijn wreedheid’, zegt mensenrechtenactivist Meron Estefanos, die zich al jaren inzet voor Eritrese vluchtelingen in Europa. ‘Hij schepte tijdens vakanties in Dubai vaak op over de hoeveelheid vrouwen die hij heeft verkracht; dat elke vrouw die hem passeert ook zijn slaapkamer ziet. Ook dwong hij vluchtelingen elkaar te verkrachten en als ze dat niet deden, volgde een marteling. Hij is een sadist. Een monster.’

Berucht is het voorbeeld van de voetbalwedstrijden die de twee soms organiseerden op hun gedeelde terrein. Voor dat soort partijtjes kozen ze elf van hun zwakste vluchtelingen uit. Miste een van de elf een kans, dan werden ze, als ware het een extra spelelement, door Kidane en Welid vanaf de zijlijn beschoten. Aan het eind van de wedstrijd mocht de mensensmokkelaar wiens team had gewonnen als prijs een vrouw uit het kamp van de ander uitkiezen om te verkrachten.

Hoeveel vluchtelingen er tussen 2014 en 2018 zijn gestorven in de loodsen van Welid en Kidane is vrijwel onmogelijk te achterhalen. In 2018 zei een medewerker van Artsen zonder Grenzen dat sommige kampen in Bani Walid wel vijftig lijkzakken per week nodig hadden voor alle doden.

Het OM, dat al sinds 2018 onderzoek doet naar het smokkelnetwerk van de twee, denkt de twee in Nederland te kunnen vervolgen omdat veel van hun slachtoffers momenteel in Nederland wonen. Bovendien persten ze vanuit hun detentiecentra geregeld familieleden van hun gevangenen af door reeds in Nederland wonende ouders te bellen terwijl ze aan de andere kant van de lijn zonen of dochters martelden.

Families afgeperst voor ruim een miljard euro

Estefanos schat dat leden uit de Eritrese diaspora onder dergelijke druk de afgelopen jaren meer dan een miljard euro naar mensensmokkelaars hebben overgemaakt in een poging hun familieleden en vrienden vrij te kopen. ‘Ik ben de afgelopen zeven jaar geen enkele Eritrese vluchteling tegengekomen die niet minstens vier keer is doorverkocht tijdens zijn reis. En aan iedere nieuwe mensensmokkelaar moet weer vier- of vijfduizend euro betaald worden om verder te kunnen. Elke keer als je naar een kerkbijeenkomst gaat, zie je vrouwen die aan het bedelen zijn om gekidnapte kinderen vrij te kopen, of vragen vrienden aan elkaar of ze geld overhebben voor een ontvoerde neef.’

Welid, die sinds zijn uitlevering in oktober in Nederland verblijft, voerde dinsdag als belangrijkste verdediging aan dat hij Welid niet is. ‘De naam die u net heeft genoemd, dat ben ik niet’, vertelde hij de rechter. ‘Ik heb nooit tegen iemand geweld gebruikt. Ik durf niet eens geweld tegen kippen te gebruiken.’

Voor het geval die verdediging niet overeind blijft, bijvoorbeeld omdat meerdere getuigen het tegendeel beweren en er compromitterende foto’s van hem zijn, vroeg zijn advocaat zich dinsdag ook alvast af in hoeverre een Nederlandse rechter eigenlijk bevoegd is een niet-Nederlander te berechten voor misdaden die hij zou hebben gepleegd op niet-Nederlandse bodem.

‘Dat deze man, ondanks dat bezwaar, nu toch in Nederland voor de rechter verschijnt, is van bijna niet te overschatten belang’, zegt mensenrechtenactivist Estefanos. Ten eerste omdat dit soort mannen gestraft dienen te worden, zegt ze – iets wat in veel Afrikaanse landen onzeker is. In 2020 ontsnapte Kidane bijvoorbeeld uit Ethiopische hechtenis door, waarschijnlijk met behulp van omgekochte agenten, simpelweg naar het toilet te lopen, zijn gevangeniskloffie in te ruilen voor een set normale kleren en vervolgens het gebouw uit te wandelen.

Signaal aan grote spelers: ‘We komen achter jullie aan’

‘Maar belangrijker nog is het signaal dat Nederland hiermee afgeeft’, zegt Estefanos. ‘Nederland is het enige Europese land dat dit aandurft, en daarmee het eerste Europese land dat een echte mensensmokkelaar berecht. Tot nu toe werden alleen kleine tussenpersonen gearresteerd, waardoor de grote spelers zich onaantastbaar waanden. Nu pas wordt gezegd: we komen achter jullie aan.’

‘En er is nog een signaal dat deze rechtszaak afgeeft’, zegt Estefanos, ‘namelijk het signaal aan de vele honderdduizenden vluchtelingen die de afgelopen naar Europa zijn gesmokkeld. Aan hen laat Nederland nu weten: ook al ben je hier niet geboren, wij waken over je rechten, waar ter wereld die ook geschonden zijn.’