Eritrese en Ethiopische troepen beginnen Tigray-offensief, volgens TPLF

Een man loopt in Debre Tabor langs een tank die van TPLF zou zijn geweest. Beeld Solan Kolli / AFP

Volgens TLPF-lid Getachew Reda is het offensief van het Ethiopische en Eritrese leger op donderdagochtend begonnen. De Eritrese en Ethiopische overheid hebben dit bericht nog niet bevestigd. Volgens Reda ‘coördineren de landen hun inspanningen’ om een ‘regionale vuurzee’ te ontketenen. Hij stelt dat de TLPF ‘klaar is om zich te verdedigen.’

#AbiyAhmed and #IsaiasAfewerki’s forces have launched massive four-pronged offensive early this morning in the #Adyabo area of Northwestern Tigray!#TigrayWillPrevail! — Getachew K Reda (@reda_getachew) 1 september 2022

In een later op Twitter geplaatst statement stelt de TPLF dat ‘de vijand, die al een enorme militaire macht naar Eritrea heeft verplaatst, nu een gezamenlijke campagne is begonnen met de buitenlandse en binnenvallende troepenmacht van Eritrea, om de bevolking van Tigray te onderdrukken en uit te roeien.’

Als Eritrea inderdaad bij de gevechten betrokken is, zou dat betekenen dat het conflict in Tigray escaleert. Vooralsnog was Eritrea alleen betrokken bij de beginfase van de oorlog. Het land is al decennialang een vijand van de TLPF, die het van 1991 tot 2018 voor het zeggen had in Ethiopië. Onder leiding van de TLPF woedde er sinds 1998 een oorlog over een grensgeschil. Toen premier Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam, tekende hij een vredesakkoord met Eritrea. Dat akkoord leverde Ahmed de Nobelprijs voor de Vrede op.

Hoofdstad Mekelle

Sinds een week wordt er weer gevochten in het noorden van Ethiopië, na een relatief rustige staakt-het-vurenperiode van vijf maanden. De Tigrese hoofdstad Mekelle zou meermaals geraakt zijn door luchtaanvallen. De klinisch directeur van een ziekenhuis in de stad zei dinsdag dat er ‘slachtoffers in het ziekenhuis arriveerden’, maar gaf geen verdere details.

De strijdende partijen stellen beiden dat de gevechten op 24 augustus zijn begonnen in Kobo, een stad in de aan Tigray grenzende Amhara-regio. Maar wie het eerste schot heeft gelost is onduidelijk: de partijen geven elkaar de schuld. De Tigray-regio is slecht toegankelijk, waardoor het voor journalisten lastig is om de statements van de strijdende partijen te verifiëren.

Toch zijn er verschillende VN- en hulporganisaties die de luchtaanvallen hebben bevestigd. Volgens Unicef werd er op vrijdag een kleuterschool getroffen door een raketaanval, waarbij vier mensen omkwamen. ‘Unicef veroordeelt met klem de luchtaanval die een kleuterschool trof en verschillende kinderen doodde en anderen verwondde,’ schreef Unicef-baas Catherine Russell in een verklaring . De regering ontkent dat er burgerdoelen zijn geraakt en staat erop dat de aanval uitsluitend gericht was op militaire doelen.

Woensdag stelde de regering van premier Abiy Ahmed dat de rebellen van de TPLF bezig waren met ‘een invasie in de richting van Wag, Wolqait en onze grensgebieden met Soedan’. Volgens de Ethiopische overheid is die ‘invasie’ afgeslagen door de ‘heldhaftige nationale strijdkrachten’ die ‘met volledige paraatheid en vastberadenheid’ te werk gingen.

Wapenstilstand

De oorlog in Tigray begon toen premier Abiy Ahmed in november 2020 troepen naar de regio stuurde om de opstandige TPLF omver te werpen. De TPLF zou volgens Ahmed aanvallen hebben gepleegd op federale legerkampen. In juni 2021 veroverde de TPLF een groot deel van Tigray, en stootte door naar de aangrenzende Amhara- en Afar-regio’s.

Toen er in maart 2022 uiteindelijk een wapenstilstand kwam, konden internationale hulpkonvooien naar Tigray worden hervat. Toch stelt de TLPF dat er veel te weinig mensen zijn geholpen. In een open brief aan internationale leiders zei TPLF-leider Debretsion Gebremichael dat ‘het punt waarop we de dood onder ogen moeten zien snel nadert, welke kant we ook opgaan.’ Volgens de rebellenleider kunnen zij slechts kiezen tussen hongersdood en een dood terwijl ze vechten voor hun ‘rechten en waardigheid.’

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zei dat hij ‘diep geschokt en bedroefd is door het nieuws over de hervatting van de vijandelijkheden in Ethiopië.’ Ook de Verenigde Staten reageerden bij monde van buitenlandminister Antony Blinken geschokt. Hij roept op tot onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden. Ook wil Blinken dat de beide partijen terugkeren naar de onderhandeltafel, ‘zonder voorwaarden vooraf.’ Het is echter onwaarschijnlijk dat de TPLF en de Ethiopische overheid gehoor zullen geven aan zijn verzoek.