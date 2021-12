Éric Zemmour, de nieuwe radicaal-rechtse ster, is gespecialiseerd in ongemak en ontregeling

Beeld Javier Muñoz

Hij was zo vaak op tv, dat zijn gezicht in Frankrijk onderhand even bekend is als het logo van Peugeot. Hij zei dat alle Mohammeds en Fatima’s de Franse natie verraden als ze hun namen niet veranderen in Jean en Corinne. Hij zei dat de luchtmacht in plaats van Raqqa in Syrië het terroristennest Molenbeek in België had moeten bombarderen. Hij zei dat een exodus van vijf miljoen moslims uit Frankrijk niet extreem is vergeleken bij vroegere volksverhuizingen. Hij zei dat de Franse natie crepeert onder een gif dat ze zelf innam, migranten die een geloof belijden dat onverenigbaar is met Frans-zijn – lees er meer over in zijn 500 duizend keer verkochte boek Le suicide français.

Stel dat hij dat allemaal niet had gezegd, dan had Éric Zemmour, kandidaat voor het Franse presidentschap, rustig een koffiehuis vol oudere Noord-Afrikaanse mannen kunnen binnenlopen. Al die mannen zouden hem toeknikken als een van de hunnen. Wat hij ook zegt, Éric Zemmour ziet eruit als een Noord-Afrikaanse man van 63. Zijn ouders waren Berberse Joden die in 1952 uit Algerije vertrokken, de familie had er eeuwen gewoond.

Amper 5 procent kreeg deze journalist-schrijver-denker-polemist-beroepsprovocateur in polls, voordat hij zijn kandidatuur bekendmaakte. Inmiddels nadert hij met 15 tot 20 procent Marine Le Pen. Elke tv-kijker weet dat hij zo scherp en ad rem is dat hij iedereen verbaal kan vloeren, hoe weinig feitelijks hij ook zegt. Interessant is dat de man die verkondigde dat migratie een geheim project is om de Europese bevolking te vervangen, nu zelf een hoofdrol vervult in complotten. Daarin is hij een gezant van de Joodse wereldelite die Macron in het zadel houdt. Zemmours kandidatuur splijt het radicaal-rechtse electoraat als een scherpe bijl een week stuk hout: hij maakt Marine Le Pen onklaar. Jean-Marie Le Pen heeft al verkondigd dat hij op Zemmour gaat stemmen, niet op zijn ondankbare dochter.

De nieuwe ster aan Europa’s radicaal-rechtse firmament verafschuwt gecalculeer van ‘vulgaire’ politici als Marine Le Pen of Wilders. Hij is niet verliefd op zijn eigen beeltenis en garderobe à la ultranarcisten als Salvini en Baudet. Meer dan van zijn verschijning, lijkt hij te houden van zijn woordkunst. Zelfs critici die zijn ideeën absurd en verwerpelijk vinden, erkennen dat hij een knap stilist is en zijn proza ‘swingt’.

Als er iemand is van wie hij wél iets heeft, dan van generatiegenoot Michel Houellebecq, de beroemdste Franse schrijver van onze tijd. Beiden bezitten een speciale gave voor ontregelen en het zaaien van ongemak. Beiden bezitten een specifiek soort morsige verschijning die omstanders weleens per ongeluk ‘eng’ noemen. In beider ogen ligt een koortsachtige blik die suggereert dat hun gedachtenspinsels nog veel verdergaan dan op papier. O ja: beiden vielen ten prooi aan valse geruchten dat ze ernstig ziek waren.

Houellebecq schrijft officieel fictie. In zijn roman Soumission (Onderworpen) wordt de leider van een moslimpartij president van Frankrijk en dat pakt goed uit. Het boek heeft, voor zover dat kan bij Houellebecq, een gelukkig einde. Zemmour schrijft officieel non-fictie. De titel van zijn laatste boek La France n’a pas dit son dernier mot (‘Frankijk heeft zijn laatste woord nog niet gezegd’) suggereert dat er nog hoop is, maar de boodschap is even onheilspellend als die van Le suicide français. Er zijn al 250 duizend exemplaren verkocht. Onheilspellend én echt non-fictie waren gevechten die zondagavond op zijn campagne uitbraken tussen aanhangers en tegenstanders. De spreker liet zich er niet door onderbreken.