Eric Adams wordt burgemeester van New York, waar hij politieslachtoffer én politiebaas was

Eric Adams in juni bij een persconferentie in stadsdeel Brooklyn. Beeld Reuters

Eric Adams, de grote kanshebber om burgemeester van New York te worden, herinnert zijn publiek in toespraken graag aan zijn rang. Hij schopte het tot hoofdinspecteur van de New Yorkse politie, zegt hij dan trots. Dat is al een prestatie voor de zoon van een schoonmaker en een slager, maar heeft nog meer betekenis omdat hij als zwarte jongen ooit door de politie werd mishandeld.

15 jaar is Eric Adams als hij met zijn broer wordt aangehouden in een flatgebouw. Ze zouden zich op verboden terrein bevinden, terwijl ze naar eigen zeggen in het huis van een kennis zijn. De broers worden meegenomen naar de kelder van een politiebureau in Queens, waar Adams zo hard en vaak in zijn lies wordt getrapt dat hij een week lang bloed plast. Die nacht brengt hij door in een jeugdgevangenis, schreef hij in een column in The New York Times.

Adams neemt zich aanvankelijk voor het incident met de hele wereld te delen, maar uit schaamte houdt hij zich lange tijd stil, zelfs zijn moeder vertelt hij niets. Pas jaren later vertelt hij een priester wat hem is overkomen. Die geeft hem het volgende advies: ga zélf bij de politie en verander de cultuur van binnenuit. Zo geschiedde.

Na de politieacademie wordt Adams in 1984 agent, in een stad die gebukt gaat onder een hevig woedende crackepidemie en torenhoge moordcijfers. Al vrij snel heeft Adams door dat wat hij als tiener meemaakte, geen uitzondering is. ‘Op de academie krijgen we te horen dat we zwarte of bruine mensen niet als verschillend moeten zien’, zegt hij in 1999 in een interview, ‘maar we doen het allemaal.’ Hij pleit voor meer Joodse agenten in Joodse wijken en zwarte agenten in zwarte wijken. Mensen verstaan de lichaamstaal van hun eigen groep nu eenmaal het best, vindt hij.

Verkiezingen

Deze Eric Adams, die inmiddels twee kinderen heeft en een vrouw met een baan in het onderwijs, sleepte woensdag de Democratische nominatie in de wacht voor het burgemeesterschap van New York. Bij de verkiezingen in november zal hij naar alle waarschijnlijkheid worden verkozen. Aangezien Democraten in de stad in de meerderheid zijn, wordt niet verwacht dat zijn Republikeinse uitdager, radiopresentator Curtis Sliwa, hem zal kunnen verslaan. Als Adams wint, wordt hij na David Dinkins (1990-1993) de tweede zwarte burgemeester van New York.

Het zijn niet de progressieve Democraten die Adams aan een overwinning helpen, maar vooral de zwarte en latino-kiezers uit de arbeidersklasse. Dit zijn de New Yorkers uit de buitenranden van de stad, Brooklyn en de Bronx, die zich zorgen maken over het toegenomen bendegeweld onder tieners. Zij herkennen zich in het levensverhaal van Adams, die opgroeide in een groot, arm gezin, eerst in Queens daarna in Brooklyn, waar het iedere avond nog maar de vraag was of er eten op tafel kwam.

Adams in Brooklyn op 6 juli, een dag voor de Democratische voorverkiezingen voor het burgemeesterschap. Beeld AFP

Stadsdeelvoorzitter

Na zijn tijd bij de politie zit Adams jarenlang in de Senaat van de staat New York, waar hij zich sterk maakt voor huurders die uit hun woning worden gedrukt door rijke nieuwkomers. Als stadsdeelvoorzitter van Brooklyn zet hij zich sinds 2014 in tegen ongelijkheid en voor onderwijs en veiligheid op straat.

Adams groeit uit tot een law-and-order-Democraat, die bekendstaat als een stoere man die soms bot uit de hoek kan komen. De aanpak van zijn ‘eigen’ politie valt hij zonder schroom aan. Volgens Adams worden wijken waar een ‘klein deel criminele misdaden begaat’ door de politie behandeld alsof ‘de hele gemeenschap’ fout is. Ondanks zijn harde kant wordt hij charmant en charismatisch genoemd, zelfs door zijn tegenstanders.

Corona

Dat een voormalige hoofdinspecteur van politie juist dit jaar het vertrouwen wint van veel Democratische New Yorkers, moet geen verrassing zijn. Vanwege de zware coronaperiode die de stad achter de rug heeft, zijn deze burgemeestersverkiezingen extra belangrijk: op de winnaar rust de taak de stad uit het slop te trekken.

Als eerste Amerikaanse brandhaard van het coronavirus zijn er in New York meer dan 33 duizend doden gevallen. Veel New Yorkers zijn werkloos geraakt, de kloof tussen arm en rijk is toegenomen. Bovenal zijn de criminaliteitscijfers gestegen: afgelopen weekeinde op 4 juli, toen Amerikanen hun onafhankelijkheid vierden, werden er 26 New Yorkers neergeschoten bij verschillende incidenten.

Wat Eric Adams tijdens zijn campagne tot nu toe steeds heeft herhaald en de komende tijd zal blijven herhalen: ‘We kunnen niet toestaan ​​dat New York weer die onveilige stad van vroeger wordt.’ Die heeft hij van verschillende kanten meegemaakt. Bij hem zijn New Yorkers veilig, wil hij maar zeggen.