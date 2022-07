Ergste vogelgriepseizoen ooit, in Europa ruim 46 miljoen vogels geruimd

In natuurgebied Waterdunen ruimen medewerkers van de landschapsbeheerder in beschermende pakken dode vogels op. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Deze maand zijn bij drie Nederlandse bedrijven vogels geruimd vanwege de vogelgriep. In het Overijsselse Dalfsen zijn deze week 88 duizend eenden gedood, en in het Friese Minnertsga 105 duizend vleeskuikens. Voor pluimveebedrijven binnen een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod. Daarnaast zijn 550 sierkippen en watervogels bij een kleinschalige houderij in het Noord-Hollandse Watergang geruimd. Daar zijn geen andere pluimveebedrijven in de buurt, wel ligt dierentuin Artis op minder dan 10 kilometer afstand.

Het is het hevigste vogelgriepseizoen ooit volgens het Europese bureau voor Voedselveiligheid (EFSA). Sinds oktober 2021 zijn ruim vijfduizend uitbraken in 36 Europese landen vastgesteld, iets minder dan de helft daarvan bij pluimveebedrijven, de rest bij wilde vogels. In totaal zijn 46 miljoen vogels geruimd, waarvan 3,7 miljoen in Nederland, met name kippen. De meeste ruimingen, ruim 16 miljoen, waren in Frankrijk. Daar gaat het vooral om eenden die voor de productie van foie gras worden gehouden.

‘Niet eerder circuleerde het virus zo heftig, langdurig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties’, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zo vonden boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten in het Zwarte Meer tussen Flevoland en Overijssel ruim honderd dode vogels drijvend in het water aan, zoals knobbelzwanen, wilde eenden en grauwe ganzen. In het Voorsterbos in de Noordoostpolder werd onlangs een dode jonge zeearend aangetroffen, die overleden bleek te zijn aan vogelgriep. Natuurmonumenten zegt dat de overheid ‘niet thuis geeft’ bij de aanpak van vogelgriep. Het is vooral onduidelijk ‘door wie en hoe de dode vogels verantwoord opgeruimd moeten worden’.