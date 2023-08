Ergste noodweer voorbij in Slovenië, waar dodental is opgelopen tot zes

Een reddingsvoertuig ligt op z'n kant in Kamnik in Slovenië. Beeld Getty Images

Het waterpeil van de rivier de Mur, op de grens met Oostenrijk, is sinds zondagavond weer aan het dalen, aldus het Sloveense nationale milieuagentschap. De rivier trad vorige week uit zijn oevers als gevolg van hevige regenval, net als andere rivieren en bergstromen in het land, met grote aardverschuivingen tot gevolg. Toch waarschuwt het milieuagentschap dat het gevaar met het dalende waterpeil niet is geweken: de kans op verdere aardverschuivingen is juist groter.

Als gevolg van het noodweer zijn nog eens twee mensen om het leven gekomen, meldt het Sloveense persbureau STA maandag. Dit brengt het totale aantal doden op zes, onder wie twee Nederlanders uit Gouda. Andere Nederlanders werden als vermist opgegeven, maar meldden zich later alsnog.

Vanuit Nederland kwamen zondagavond twee bussen aan in het getroffen gebied, die gestrande vakantiegangers terug naar Nederland zullen brengen. Velen van hen konden niet zelf terug naar huis rijden wegens schade aan hun auto of omdat hun auto compleet werd verzwolgen door de modderstromen. De bussen zullen naar verwachting later op maandag, na een reis van zo’n vijftien uur, weer aankomen in Nederland.

Zeker een half miljard aan schade

Nu het ergste noodweer voorbij lijkt, maakt Slovenië voorzichtig de schade op. Vele wegen en spoorwegen kwamen onder water te staan en in het oosten van het land brak een dam door. Ook zijn honderden gebouwen verwoest. Premier Robert Golob schat de totale schade op meer dan 500 miljoen euro. Hij sprak van ‘de ergste natuurramp’ sinds het land in 1991 onafhankelijk werd.

Golob deed daarom een oproep aan landen in de omgeving om helikopters te leveren voor hulp met evacuaties en transport van hulpmiddelen. Tevens vroeg het land de Europese Unie om tientallen graafmachines en loopbruggen. Ook verzocht Golob de Navo om noodbruggen, helikopters en militairen voor reddingsoperaties.

Enkele Europese landen bieden uit eigen beweging hulp aan. Vanuit buurlanden zijn konvooien met hulpgoederen, voedsel en drinkwater onderweg. Duitsland heeft maandag humanitaire hulp gestuurd voor het evacueren van mensen en het herstellen van getroffen gebieden, aldus een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.